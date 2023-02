Nella serata di ieri, oltre ai nuovi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, Samsung ha presentato ufficialmente anche la nuova serie di notebook di fascia alta. Ne fanno parte Samsung Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360 e il più pregiato Galaxy Book3 Ultra, portatili che, Ultra escluso, proprio in occasione del lancio in Italia si fanno più economici grazie a un coupon disponibile per pochi giorni.

I Samsung Galaxy Book3 costano meno grazie a questo coupon

Questa promozione riguarda tutta la serie Samsung Galaxy Book3, ad esclusione del modello Ultra, che non è ancora disponibile nemmeno in preordine in Italia (lo sarà a partire dal 14 febbraio). Chi fosse interessato agli altri deve sapere che fino al 22 febbraio è valido un coupon dal valore di 100 euro. Il buono sconto da inserire è SPECIALBOOK3, codice che va a sommarsi a tutte le altre promozioni disponibili per la nuova serie di notebook.

Si somma quindi ai 100 euro di cashback ottenibili acquistando uno dei Samsung Galaxy Book3 entro la medesima data (22 febbraio) e registrandolo su Samsung Members entro il 24 aprile seguente. E in caso vogliate liberarvi di un vecchio notebook, sappiate che è in vigore per chi li acquista entro la stessa data citata anche la formula Samsung + Valore che permette di ottenere fino a 598 euro di valutazione del proprio usato, a cui si aggiunge un ulteriore contributo di 100 euro.

Quindi, il codice sconto SPECIALBOOK3 valido fino al 22 febbraio 2023, da inserire nel carrello, si va a sommare a tutte queste promozioni che fanno parte del pacchetto di offerte di lancio valido sull’acquisto dei notebook che seguono, ai seguenti prezzi da scontare relativi alle diverse varianti e configurazioni disponibili della serie:

Samsung Galaxy Book3 360 a 1.499 euro in versione 13,3″ i3 con 8-512 GB, 1.699 euro con i7 16-512 GB; stesso prezzo il modello da 15,6″ con i5 e 8-512 GB

a 1.499 euro in versione 13,3″ i3 con 8-512 GB, 1.699 euro con i7 16-512 GB; stesso prezzo il modello da 15,6″ con i5 e 8-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 14 a 1.799 euro in versione i5 con 8-512 GB, 1.999 euro con i7 16-512 GB

a 1.799 euro in versione i5 con 8-512 GB, 1.999 euro con i7 16-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 16 costa 2.099 euro in versione i7 con 16-512 GB

costa 2.099 euro in versione i7 con 16-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 360 costa 2.299 euro (i7 con 16-512 GB)

Oltre a poterli preordinare direttamente usufruendo delle promozioni citate (la spedizione partirà dal 10 febbraio), i dettagli, le informazioni sulle promozioni indicate sono reperibili qui sotto.

Link per acquistare in preordine Samsung Galaxy Book3 Series sullo store Samsung

