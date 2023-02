Logitech G annuncia oggi la disponibilità delle cuffie da gaming Logitech G FITS che si adattano a qualsiasi orecchio per offrire una vestibilità personalizzata grazie alla tecnologia Lightform brevettata da Logitech.

Inoltre, grazie alla tecnologia Lightspeed e al Bluetooth wireless, le nuove cuffie Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds offrono prestazioni audio di livello gaming su PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e anche sui dispositivi Android tramite USB-A o USB-C.

Caratteristiche delle cuffie Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds

Queste cuffie offrono ai giocatori la possibilità di ottenere una vestibilità personalizzata e sagomata in meno di 60 secondi premendo un pulsante che attiva una serie di LED incorporati che induriranno le punte riempite di gel in base ai contorni di ciascun orecchio per adattarsi al meglio e creare un sigillo che blocca il rumore, in modo da creare l’effetto di isolamento acustico passivo migliore della categoria.

Le cuffie true wireless Logitech G FITS offrono un suono pieno, caldo e dettagliato con bassi profondi e incisivi e tramite l’app gli utenti possono accedere a equalizzazioni ottimizzate per giochi FPS o RPG, musica, podcast, Bass Boost e altro ancora, oltre a poter agire con precisione sui settaggi. Ogni auricolare contiene due microfoni beamforming per consentire comunicazioni chiare durante le sessioni di gioco.

L’autonomia dichiarata è fino a sette ore e altre otto utilizzando la custodia di ricarica in modalità Lightspeed, mentre via Bluetooth l’ascolto può durare fino a 10 ore e ulteriori 12 sfruttando la custodia di ricarica.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds

Le cuffie Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds sono disponibili da oggi anche in Europa nei due colori nero o bianco su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 229,00 euro. Il prodotto è acquistabile anche su Amazon.

