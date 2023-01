Dopo Lenovo, anche Acer annuncia una nuova famiglia di notebook economici per le scuole che arriveranno nelle prossime settimane anche in Italia. Nella giornata di oggi ha presentato infatti tre TravelMate e ben quattro Chromebook. Si contano Acer TravelMate B5 14, B3 Spin 11 e B3 11 per quanto riguarda i nuovi portatili con Windows 11; mentre lato ChromeOS i nuovi arrivati sono Acer Chromebook Vero 712, Spin 512, Spin 511 e 511. A seguire una breve riepilogo con le principali caratteristiche tecniche e le informazioni sulla disponibilità e i prezzi italiani.

Caratteristiche tecniche dei nuovi Acer TravelMate

I nuovi Acer economici con Windows

Partiamo dai notebook con Windows 11, dagli Acer TravelMate dunque, che il produttore definisce dei rugged pensati per resistere alla quotidianità della vita scolastica. Il più tecnologicamente avanzato, sempre considerando la fascia economica alla quale appartengono tutti, è Acer TravelMate B5 14, un portatile dotato di uno schermo da 14″ Full HD e con un processore Intel Core i3-N305 a bordo.

Oltre alla batteria che promette 7 ore e mezza di autonomia, Acer sottolinea la presenza di una webcam con fotocamera HDR con occlusore, una tecnologia di riduzione dei rumori per le chiamate e una buona dotazione relativa a porte e connettività: 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, una USB 3.2 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 6E e 2×2 MU-MIMO.

Si posizionano su un gradino inferiore Acer TravelMate B3 11 e B3 Spin 11, il primo un portatile classico, il secondo un convertibile che si differenzia per il suo display touchscreen da 11,6 pollici Full HD.

A bordo di entrambi ci sono preinstallati Windows 11 Pro Education o Windows 11 SE, i processori Intel Processor N200, e batterie che gli garantiscono numeri discreti in termini di autonomia: 10 il convertibile, 9 ore e mezza il portatile standard.

La nuova serie di Chromebook Acer

Il sistema operativo di Google, ChromeOS, è invece a bordo dei seguenti portatili pensati per supportare gli studenti delle scuole medie e superiori, e pertanto posizionati anch’essi su una fascia di prezzo molto simile ai suddetti. Il più ricco è Acer Chromebook Vero 712, un dispositivo dotato di uno schermo da 12″ IPS HD+ con fattore di forma 3:2. A bordo ci sono i processori Intel Core di 12esima generazione, sua prerogativa visto che tutti gli altri sono dotati di chipset più economici.

Nello specifico ci sono gli Intel Processo N100 e N200 in Acer Chromebook Spin 512, un convertibile con display IPS HD+ da 12″ in 3:2, Chromebook Spin 511, convertibile con schermo IPS HD da 11,6″ e nel più economico Chromebook 511, dotato di un display della medesima grandezza disponibile anche lui in versione touch, volendo.

A seconda delle configurazioni è possibile sceglierli con l’opzione 4G LTE, con un massimo di 8 GB di RAM e memorie eMMC, e tutti con tanta autonomia: Acer dichiara 12 ore. Questione porte e connettività, oltre al Wi-Fi 6E, c’è una USB 3.2 Type-C, una USB 3-2 Type-A per tutti e, per i convertibili, anche un lettore di schede microSD.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità in Italia

Acer li ha presentati tutti oggi, 31 gennaio 2023, ma sul mercato italiano arriveranno nelle prossime settimane (i notebook Windows da marzo, il mese successivo i Chromebook, eccezion fatta per Vero 712 che sarà disponibile già a marzo). Questi sono i prezzi di partenza di tutti e 7 i modelli:

Acer TravelMate B3 11 e B3 Spin 11 partono da 349 euro

Acer TravelMate B5 14 parte da 399 euro

Acer Chromebook 511 parte da 349 euro

Acer Chromebook Spin 511 parte da 399 euro

Acer Chromebook Spin 512 parte da 429 euro

Acer Chromebook Vero 712 parte da 399 euro

Questi sono i dettagli annunciati relativi al mercato italiano, ma per informazioni precise sulla disponibilità effettiva vi aggiorneremo prossimamente.

Potrebbe interessarti anche: i migliori Chromebook del mese, la nostra selezione aggiornata