Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: stiamo parlando della versione 23.2.0.71.

Le novità della versione 23.2.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Nei giorni scorsi è emerso che gli sviluppatori di questo servizio di messaggistica sono al lavoro per introdurre delle nuove scorciatoie per bloccare gli utenti nell’applicazione dedicata ai dispositivi Android e la medesima novità è stata implementata anche in WhatsApp Beta per iOS.

In particolare, così come viene riportato dallo staff di WABetaInfo, sono tre le scorciatoie introdotte per rendere più semplice e veloce l’azione di blocco di un contatto:

La prima scorciatoia è sempre disponibile nel menu contestuale sotto l’anteprima della chat (ovviamente solo in quelle singole) mentre la seconda è sempre disponibile all’interno delle opzioni della conversazione.

A queste due se ne aggiunge una terza, sotto la forma di un pulsante laterale rosso, che appare quando si riceve un messaggio da un contatto sconosciuto con cui non si è mai chattato in passato.

Quando si utilizza una di queste tre scorciatoie per bloccare un contatto, WhatsApp chiederà se si desidera anche segnalare il contatto inoltrando gli ultimi 5 messaggi al team di moderazione, così da aiutarlo a mantenere la piattaforma e gli altri utenti al sicuro.

Al momento queste nuove scorciatoie sono disponibili solo per alcuni utenti beta ma presto dovrebbero essere estese ad altri.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp