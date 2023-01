Ieri Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con chip M2 Pro e M2 Max. I nuovi notebook dispongono anche di connettività Wi-Fi 6E, tuttavia macOS necessita di un aggiornamento per supportare completamente questa tecnologia.

Il Wi-Fi 6E è caratterizzato da velocità più elevate, latenza inferiore e meno interferenze, quindi offre connessioni più veloci e stabili, ma alcuni strumenti specifici per macOS richiedono un aggiornamento per poter sfruttare le nuove possibilità.

Alcune app hanno bisogno di un aggiornamento di macOS per sfruttare il Wi-Fi 6E

Adrian Granados, co-fondatore e sviluppatore di Intuitibits, la società dietro la popolare app WiFi Explorer, ha fatto notare tramite Twitter che l’attuale versione di macOS non include un framework che permetta alle app di terze parti di sfruttare la nuova interfaccia Wi-Fi 6E, augurandosi che Apple lo renderà disponibile il prima possibile.

È probabile che il colosso di Cupertino rimedierà a tale mancanza con un futuro aggiornamento di macOS, poiché Apple sta attualmente lavorando su macOS Ventura 13.2 che dovrebbe essere rilasciato pubblicamente nelle prossime settimane e la società ha già confermato che l’aggiornamento abiliterà il Wi-Fi 6E per gli utenti in Giappone, dove la tecnologia non è attualmente disponibile a causa delle normative locali.

