Sono passati meno di due mesi dal debutto in Italia di Microsoft Surface Laptop SE, ma secondo quanto emerso la Casa di Redmond è già al lavoro sulla seconda generazione. Per la verità non sorprende poi molto visto che la presentazione vera e propria di quel portatile economico risale a novembre 2021, periodo in cui Microsoft lanciò tale portatile sul mercato statunitense. Comunque, alcune indiscrezioni ventilano nuove ipotesi su un prossimo arrivo di Microsoft Surface Laptop SE 2, che a quanto pare di buono avrebbe le CPU di ultima generazione di Casa Intel.

Le specifiche di Microsoft Surface Laptop SE 2 (presunte)

Oltre al predecessore citato, Microsoft lo scorso novembre ha portato in Italia i nuovi Surface Pro 9 e Laptop 5, dispositivi di fascia medio-alta che si posizionano ben più in alto di questo presunto Surface Laptop SE 2.

Ma visto che al CES 2023 di Las Vegas Intel ha annunciato le nuove CPU Core di 13esima generazione assieme alla nuova gamma entry level N, è piuttosto probabile che Microsoft ci piazzi uno di questi.

Hearing that the Surface Laptop SE 2 with a new Alder Lake N processor from Intel is on the horizon. — Zac Bowden (@zacbowden) January 16, 2023

La stessa fonte, Zac Bowden di Windows Central, ha ipotizzato su Twitter che questo presunto Microsoft Surface Laptop SE 2 arrivi con una nuova CPU Intel Alder Lake della famiglia N, famiglia che comprende le CPU Processor N e l’Intel Core i3-N305. Considerando che dovrebbe trattarsi di una sorta di alternativa ai Chromebook, è uno scenario verosimile, di cui ne sapremo di più prossimamente.

In copertina Microsoft Surface Laptop SE

