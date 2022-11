È passato quasi un mese dal giorno in cui Microsoft annunciava i nuovi Surface Pro 9 e Surface Laptop 5, prodotti che ora sono effettivamente disponibili sul mercato italiano. Li potete acquistare già da oggi, sul Microsoft Store, su Amazon, ma anche altrove. Per tutti i dettagli seguiteci.

Surface Pro 9 e Laptop 5 sono acquistabili da oggi

Senza tediarvi con specifiche, numeri e quant’altro, visto che tutte informazioni le potete trovare direttamente nel nostro articolo dedicato, due parole per inquadrare le due novità di Microsoft disponibili da oggi sul mercato italiano e passiamo subito a prezzi e link per acquistarli.

Microsoft Surface Pro 9

Surface Pro 9 è il prodotto più costoso e probabilmente più appetibile per molti, perché si tratta di un 2-in-1 dotato di processori Intel Core di 12esima generazione (i5 e i7, con certificazione Intel Evo), di uno schermo da 13 pollici touchscreen a 120 Hz e, per la prima volta, anche con il 5G (esclusiva della versione con a bordo il processore Microsoft SQ3 basato su Snapdragon).

Il prezzo di listino parte da 1.329 euro per la versione standard (disponibile nei colori platino, grafite, zaffiro e foresta), e da 1.529 euro per la versione con 5G (solo in platino). Per inciso, a studenti, genitori e insegnanti Microsoft riserva uno sconto del 10%, previa verifica dell’idoneità.

È acquistabile sul Microsoft Store da qui, o in alternativa è possibile comprarlo direttamente su Amazon, o presso altri rivenditori di terze parti.

Microsoft Surface Laptop 5

L’altra new entry è Microsoft Surface Laptop 5, un portatile per così dire classico, dotato di uno schermo touchscreen disponibile in due formati (13,5 e 15 pollici), con a bordo processori Intel Core di 12esima generazione (i5 e i7 certificati Intel Evo) e con una batteria che, a dire di Microsoft dura fino a 17 ore.

Costa 1.209 euro nella versione più economica con display da 13,5″, mentre la variante da 15″ parte da 1.589 euro, in entrambi i casi disponibile in tre colori: platino e alcantara, nero e platino (in metallo questi due).

Anche Surface Laptop 5 è acquistabile sullo store di Microsoft, ma è in vendita anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi. Anche in questo caso, studenti, genitori e insegnanti possono beneficiare dello sconto del 10% suddetto.

