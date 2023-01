Le offerte di gennaio Amazon portano sul sito una serie di sconti sui dispositivi per la smart home e non solo: troviamo in promozione alcuni prodotti delle linee Fire TV, Kindle, Echo, eero e altri device pensati per la casa intelligente. I ribassi si spingono fino al 50%: andiamo insieme a scoprirli.

Le offerte di gennaio scontano tanti prodotti Amazon

Se stavate cercando un’altra occasione dopo il Black Friday per acquistare uno dei dispositivi Amazon in sconto, questa potrebbe essere quella giusta. Sul noto sito di e-commerce sono infatti disponibili alcuni prodotti delle linee Echo, Fire TV, Kindle, eero e non solo, con ribassi che arrivano anche al 50%. Abbiamo, ad esempio, l’intera gamma Fire TV con le versioni Stick HD, Stick Lite, Stick 4K e Stick 4K Max, insieme a Fire TV Cube (tutti device pensati per l’intrattenimento in streaming), ma anche Echo Dot di quinta generazione, lettori di ebook Kindle Paperwhite (anche la Signature Edition), Amazon Smart Air Quality Monitor (per controllare la qualità dell’aria), le cuffie Echo Buds e diversi altri dispositivi con o senza Alexa.

Ecco le offerte Amazon al completo:

