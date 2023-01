A prima vista potrebbe sembrare una classica chiavetta HDMI per portare sulla TV di casa i servizi di streaming e le applicazioni più interessanti ma la chiavetta HDMI di cui vi parliamo oggi nasconde al suo interno una vera e propria console, anzi, più di una. M8 Wireless Game Console è infatti una sorta di mini PC, al cui interno gira una versione speciale di Linux, che permette l’installazione di numerose app.

Tante console in una chiavetta

Grazie a RetroArch, una distribuzione Linux nata espressamente per il retrogaming, la chiavetta M8 diventa una vera e propria console, grazie alla possibilità di eseguire tantissimi emulatori. Si va dal conosciutissimo MAME, che emula i titoli delle vecchie sale giochi, per arrivare a emulatori di Game Boy o PlayStation.

Sono una quarantina gli emulatori disponibili e grazie alla microSD da 64 GB contenuta nella confezione di vendita è possibile avere fino a 10.000 titoli diversi nella chiavetta HDMI, per assicurarsi migliaia di ore di divertimento. La chiavetta è alimentata tramite un cavo micro USB, da collegare alla TV o a un alimentatore separato e nella confezione di vendita trovate anche un ricevitore USB wireless da collegare al retro della M8 Wireless Game Console.

In questo modo potrete collegare i due joypad senza fili e giocare a qualsiasi titolo in maniera comoda e semplice, senza il fastidio dei fili che corrono per la stanza e in tutta libertà. Vi basterà configurare i tasti utilizzando le utility presenti in ogni emulatore per avere sempre tutti i comandi a portata di dita.

Tutto questo ha un prezzo decisamente appetibile, appena 24,95 euro su Cafago, il noto store online cinese che spedisce anche nel nostro Paese. A questo proposito segnaliamo che il prezzo include le spese di spedizione a soprattutto l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo (dazi o costi doganali) essendo stato tutto assolto dal venditore.

