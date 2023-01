Abbiamo già avuto modo di vedere, qualche giorno fa, le ultime novità nel campo dei notebook presentate da MSI in occasione della fiera di Las Vegas, il CES 2023; oltre a tutti questi prodotti, l’azienda ha presentato due nuovi dispositivi, il cui scopo è quello di semplificare la vita degli utenti sotto due differenti aspetti.

MSI Pen 2 è sia una matita che uno stilo per touchscreen

Molti di voi avranno sicuramente utilizzato, in più di un’occasione, uno stilo su un dispositivo touchscreen, ce ne sono diversi in commercio, di diversi brand e con diverse funzionalità.

Una cosa che però li accomuna praticamente tutti è il fatto di poter essere utilizzati esclusivamente su di un display e non sulla carta tradizionale; MSI ha deciso di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso strumento sia per scrivere su carta che su display touch, creando la sua nuova MSI Pen 2.

Si tratta di uno stilo con tecnologia MPP2.6 e 4096 livelli di pressione, con un’autonomia dichiarata di 10 ore; la “penna” offre un feedback tattile e caratteristiche più che buone durante l’utilizzo, a detta di chi ha avuto modo di testarla in occasione della fiera.

Lo strumento presenta una punta di grafite al suo interno che, una volta esaurita, viene sostituita; la punta in questione è abbastanza fine e leggera da non danneggiare il display su cui viene utilizzata, evitando inoltre di lasciare residui durante l’utilizzo. Ovviamente grazie alla punta in grafite, è possibile utilizzarla anche su carta, potendo passare da un taccuino ad un display senza dover cambiare strumento. La penna dovrebbe essere fornita insieme alla serie MSI Creator Z.

RadiX BE22000 è il router MSI che ti “segue” per casa

Un’altro dispositivo presentato al CES 2023 da MSI è il router RadiX BE22000 Turbo, la sua particolarità rispetto alla miriade di altri router in commercio è che è in grado di seguire l’utente all’interno della propria abitazione, in modo da garantire una connessione stabile e con la massima copertura possibile.

Per fare ciò il router è dotato di antenne in grado di auto direzionarsi, in modo da seguire un dispositivo specifico all’interno dell’abitazione; attualmente il router di MSI è poco più di un prototipo e l’azienda non ne prevede la commercializzazione prima del 2024.

Ciò è dovuto al fatto che necessita ancora di alcuni aggiustamenti, non è chiaro infatti quali siano le modalità con cui si interfaccerà con il dispositivo da “seguire”, ma soprattutto l’azienda deve ancora migliorare il sistema di motori alla base della rotazione delle antenne, in modo da garantirne un utilizzo prolungato nel corso di anni, visto che già in occasione della fiera, la velocità di rotazione delle antenne diminuiva in maniera vistosa a causa del surriscaldamento delle componenti.

Attualmente dunque non ci sono informazioni riguardo ai prezzi di vendita, ma è lecito presumere che non sarà un dispositivo economico.

Potrebbe interessarti anche: Migliori router e modem router di dicembre 2022, ecco i nostri consigli