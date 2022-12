Dopo l’annuncio ufficiale a marzo, ora KIA ha deciso di solleticare la curiosità del settore anticipando il SUV elettrico KIA EV9 prima del lancio previsto per il 2023 al KIA Auto Expo.

KIA EV9 è un SUV elettrico full-size ideato per chi non si accontenta degli spazi offerti dai comuni SUV di medie dimensioni. Il video pubblicato dalla casa automobilistica sudcoreana mostra alcuni suggestivi dettagli esterni del suo SUV che arriverà in Europa il prossimo anno.

KIA EV9 anticipato da un video

Innanzitutto il video permette di ammirare il profilo squadrato del veicolo elettrico in arrivo, ma evidenzia anche l’audace design dei fari e del gruppo di luci posteriori.

Al momento non sono noti molti dettagli tecnici del SUV KIA EV9, a parte l’autonomia fino a 540 Km e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h in circa 5 secondi, ma stando alle immagini ufficiali del prototipo, il SUV dovrebbe sfoggiare un design degli interni dall’aspetto particolarmente futuristico.

Non è ancora chiaro quando verrà rivelato il modello di produzione di KIA EV9, ma probabilmente farà da apripista a una nuova gamma di SUV elettrici a tre file che verranno prodotti anche da altre case automobilistiche.

