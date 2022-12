In questi giorni HONOR ha tenuto una conferenza di lancio durante la quale ha presentato una serie di prodotti come lo smartphone HONOR 80 GT, il tablet HONOR Pad V8 Pro e vari dispositivi per la smart home. L’azienda ha lanciato anche la nuova bilancia HONOR Smart Body Fat Scale 3.

Caratteristiche della bilancia HONOR Smart Body Fat Scale 3

HONOR Smart Body Fat Scale 3 può misurare 24 parametri corporei, inclusi peso, percentuale di grasso, indice di massa corporea (BMI), punteggio corporeo, percentuale di grasso sottocutaneo e livello di grasso viscerale.

La nuova bilancia smart di HONOR offre quattro modalità di pesatura: normale, bambino, donna incinta e oggetto piccolo, inoltre è dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth per il tracciamento dei dati tramite app e la regolazione delle impostazioni del dispositivo tramite smartphone.

HONOR Smart Body Fat Scale 3 adotta una struttura ultrasottile e utilizza una pedana in vetro trasparente con un piccolo display LCD che mostra alcuni parametri fondamentali come il peso, l’indice di massa corporea e il livello della batteria.

Disponibilità e prezzi della bilancia HONOR Smart Body Fat Scale 3

La bilancia HONOR Smart Body Fat Scale 3 è proposta in Cina al prezzo di 149 yuan (circa 20 euro) ed è attualmente in preordine al prezzo di lancio di 129 yuan (circa 17 euro) con disponibilità a partire dal 9 gennaio 2023. Al momento non abbiamo indicazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

