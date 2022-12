Nell’agosto di quest’anno Amazon ha ricevuto l’approvazione dalla Federal Aviation Administration per utilizzare i droni per le consegne dei pacchi.

Ora il colosso dell’e-commerce ha iniziato a consegnare i primi ordini effettuati tramite il servizio Amazon Prime Air e come annunciato a giugno il servizio debutta a Lockeford, in California, oltre che a College Station, in Texas.

I residenti di entrambe le città possono iscriversi al servizio Prime Air e Amazon confermerà se potrà consegnare in sicurezza all’indirizzo del cliente. Una volta effettuato un ordine il cliente ottiene un tempo di consegna stimato e informazioni di tracciamento.

Il carico utile massimo trasportabile dai droni del servizio Prime Air è di 5 libbre (circa 2,26 Kg) e Amazon afferma che l’85% delle sue spedizioni rientra in questo peso.

Amazon ha spiegato che il drone volerà verso il luogo di consegna designato, scenderà nel cortile del cliente e si librerà a un’altezza sicura e quindi rilascerà il pacco prima di tornare in quota. Amazon utilizza un drone MK27-2 esagonale con sei eliche progettate per ridurre al minimo le onde sonore ad alta frequenza.

I droni volano autonomamente utilizzando algoritmi per evitare ostacoli come linee elettriche e camini, tuttavia le consegne sono ancora supervisionate da personale in carne e ossa. L’obiettivo di Amazon Prime Air è la consegna dei pacchi entro 60 minuti.

Lockeford è un piccolo paese rurale di circa 3.500 abitanti situato a circa 50 miglia a sud-est di Sacramento e appena a nord-ovest di Stockton, fattori che lo rendono un luogo ideale per testare la consegna con i droni, ma la località è stata scelta anche per via dei suoi legami storici con l’industria aeronautica, poiché la comunità vanta uno dei primi pionieri dell’aviazione, Weldon B. Cooke, che ha costruito e pilotato i primi aerei all’inizio del 1900.

College Station si trova a circa 160 Km a nord-ovest di Houston ed è la sede della Texas A&M University. Amazon ha affermato che sta iniziando a sperimentare il servizio di consegna tramite drone in queste comunità, aggiungendo che nel tempo espanderà gradualmente questa modalità di consegna dei pacchi a più clienti.

