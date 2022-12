Da qualche giorno Amazon ha aggiunto il supporto al nuovo standard Matter ai propri dispositivi della linea Echo, gli speaker e schermi intelligenti nei quali opera Amazon Alexa. Con un tempismo impareggiabile il colosso dell’e-commerce ha lanciato oggi una nuova strepitosa promozione, relativa sia ai dispositivi con Alexa sia alla propria linea Fire TV, che permette di rendere intelligenti anche le TV più datate.

Sono interessati dalla promozione i dispositivi della serie Echo Dot, gli speaker intelligenti disponibili in vari formarti, così come gli schermi intelligenti della famiglia Echo Show e un’ampia selezione di Fire TV Stick, sia i più economici modelli HD sia i più costosi ma performanti modelli in grado di riprodurre i contenuti in 4K.

In offerta anche i prodotti Ring, dedicati alla sicurezza domestica, e il sistema Mesh WiFi eero. Andiamo dunque a scoprire i prodotti più interessanti in offerta con i relativi prezzi, tutti decisamente invitanti, soprattutto se a Natale avete raccolto qualche soldino da spendere in nuovi prodotti tecnologici.

Dispositivi con Alexa in offerta

Si parte con la linea Echo Dot di terza e quinta generazione, su cui è applicato un ottimo sconto del 50%:

Si prosegue con la serie Echo Show, gli schermi intelligenti di Amazon che permettono di interagire con Alexa ma anche di fruire di contenuti multimediali in qualunque stanza siano posizionati.

Molto validi anche gli sconti sulle chiavette Fire TV Stick, in versione HD per chi non ha particolari pretese o con supporto al 4K per chi vuole godersi i contenuti al meglio sulla propria TV.

La lista di prodotti in offerta è ancora decisamente lunga, qui sotto trovate i link per accedere alle varie sezioni relative ai kit che abbinano i dispositivi Echo Dot a prese e lampadine intelligenti, alla serie eero, Blink, Ring e altri prodotti.