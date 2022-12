Nella giornata di ieri CORSAIR ha portato sul mercato italiano una vera chicca, il suo monitor OLED da 45″ con curvatura regolabile. Si chiama XENEON FLEX e il produttore lo aveva svelato lo scorso agosto, ma ora lo si può effettivamente acquistare anche da noi, a patto di avere un budget superiore ai 2.000 euro, necessari per avere la tanta tecnologia di cui è dotato. Scopriamolo meglio nei dettagli.

Caratteristiche tecniche del monitor pieghevole CORSAIR XENEON FLEX

Parliamo di un dispositivo di fascia elevata e riservato ad appassionati con budget, questo lo abbiamo già chiarito. CORSAIR XENEON FLEX è un monitor da gaming all’avanguardia, dotato di un pannello OLED da 45″ con curvatura variabile in formato 21:9 e con risoluzione 3440 x 1440 pixel.

La frequenza di aggiornamento è pari a 240 Hz, la luminosità massima tocca quota 1.000 nit, mentre il rapporto di contrasto è di 1.500.000:1. C’è poi da sottolineare il tempo di risposta GtG (Gray to Gray) di 0,03 ms e i tempi di attivazione e disattivazione pixel istantanei pari a 0,01 ms. Non mancano poi le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium chiaramente, a garanzia di esperienze gaming al vertice.

Ma la particolarità del monitor CORSAIR XENEON FLEX, come anticipato, è il fatto che vanta uno schermo con curvatura regolabile. L’utente, a seconda del contesto d’uso, può infatti optare per uno schermo piatto o curvo fino a 800R, gestibile a piacimento, curvatura utile per accentuare il senso di immersione nel contenuto riprodotto.

Prezzi e disponibilità di CORSAIR XENEON FLEX

Come anticipato, Corsair ha portato sul mercato XENEON FLEX nella giornata di ieri, aprendo ufficialmente i preordini nel suo negozio online. Il modello venduto è siglato 45WQHD240, costa di listino 2.399 euro e verrà spedito per la fine del mese di dicembre, giorni attorno ai quali dovreste trovarlo disponibile anche su Amazon.

