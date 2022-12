A tre mesi di distanza dal primo rumor riguardante la possibilità di una PlayStation 5 con lettore disco rimovibile, ecco che torniamo a parlare della prossima iterazione della console più desiderata al mondo. Ebbene, anche questa volta la voce di corridoio ci giunge dall’affidabile Tom Henderson di Insider Gaming, autore della precedente fuga di informazioni riguardo il lettore removibile, il quale sostiene che Sony pare abbia iniziato la distribuzione di alcuni test kit (ossia delle unità di prova volte a testare il dispositivo prima della commercializzazione) della nuova console modulare che dovrebbero funzionare in maniera impeccabile come se fossero pronte al lancio.

Sony potrebbe rimpiazzare le attuali PlayStation 5 con la versione modulare

Henderson specifica chiaramente che la strategia di Sony con il modello modulare pare sia quella di rimpiazzare sia la versione Standard che la Digital piuttosto che servire da terza opzione aggiuntiva. La casa nipponica, infatti, avrebbe intenzione di cessare la produzione delle due varianti attuali di PS5 entro la fine del 2023 (nel mese di ottobre, si vocifera) e distribuire sul mercato nel 2024 esclusivamente la versione modulare a meno che non vengano rilasciate le PS5 Slim e Pro.

Henderson asserisce, inoltre, che il progetto della PS5 modulare dovrebbe permettere a Sony di ridurre drasticamente i costi di produzione in un periodo in cui la falce della crisi energetica non sembra aver risparmiato nessuno. Non è ancora dato sapere se l’azienda deciderà di vendere separatamente il lettore esterno e renderlo compatibile con l’attuale variante Digital della console. Una mossa del genere accontenterebbe sicuramente gli utenti i quali vedrebbero prolungata la vita della propria console grazie all’aggiunta del modulo per il disco esterno.

Il futuro di PlayStation 5 è ancora tutto da decidere

Per quanto concerne i modelli Slim e Pro, c’è ancora molta nebbia da diradare: stando a quanto affermato da Henderson il progetto della PS5 modulare non dovrebbe trattarsi della rumoreggiata versione Slim della console bensì di una variante a sé stante che dovrebbe portare alcune mirate innovazioni a livello hardware ma posizionarsi comunque in una fascia inferiore rispetto al modello Slim. L’informatore non ha comunicato ulteriori dettagli sulle tempistiche di commercializzazione di quest’ultima ma, stando a un precedente rumor, dovrebbe entrare in produzione nel corso del prossimo mese di aprile per poi arrivare sul mercato globale a partire da settembre 2023.

Situazione ancora più incerta riguarda la Playstation 5 Pro, il cui sviluppo pare sia ancora molto lontano dal completamento e non si attende prima del 2025; anno in cui potrebbe debuttare sul mercato in veste di versione “mid-gen” della quinta iterazione della console.

Con il 2023 alle porte, si preannuncia un anno cruciale ricco di rumor e voci di corridoio grazie alle quali tentare di dipanare i dubbi sui piani di Sony riguardo il futuro di PlayStation 5.

