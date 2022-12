Sta per chiudersi un 2022 davvero ricco di soddisfazioni per il Gruppo LEGO, che ha appena festeggiato i suoi primi 90 anni. Tra le tante novità spicca anche la nuova linea LEGO Icons, che va di fatto a sostituire la Creator Expert dedicata agli adulti e che da oggi si arricchisce di un nuovo bellissimo set.

Si tratta del primo edificio modulare della serie Icons, il LEGO Jazz Club che era stato in qualche modo anticipato nell’edificio modulare lanciato a gennaio, il Boutique Hotel. In un manifesto presente sull’edificio infatti si vedeva la pubblicità di un concerto jazz, che ora trova la sua naturale collocazione nel nuovo edificio, in arrivo tra un paio di settimane.

LEGO Jazz Club

Il nuovo LEGO Icons permetterà di realizzare quindi un jazz club, con una sala al piano terra dotata di un palco e alcune sedie per gli spettatori. Il club potrà ospitare, come indicato nelle locandine all’ingresso, anche spettacoli di magia e si sviluppa in altezza per tre piani. I due piani superiori si caratterizzano anche per delle splendide finestre a mosaico che danno un tocco di unicità a un edificio che saprà sicuramente conquistare il cuore degli appassionati e ospitano i camerini per gli artisti.

A fianco del Jazz Club trova posto un altro edificio, più piccolo e più basso ma non per questo meno interessante. Al piano terra è collocata una pizzeria da asporto, con tanto di forno a legna e tavolino sul marciapiede, mentre al piano superiore è situato l’atelier di un sarto. Splendida la piccola serra trasparente posizionata sul tetto, dove con ogni probabilità il pizzaiolo coltiva gli ortaggi per le proprie pizze.

Ricca anche la dotazione di minifigure, ben 8 quest’anno. Abbiamo una cantante jazz, un bassista, una batterista, una maga, un sarto, un pizzaiolo, una cliente e un ragazzo che si occupa delle consegne, con un piccolo scooter verde per muoversi agilmente nel traffico cittadino.

Il nuovo set LEGO Jazz Club (10312) è composto da 2.899 pezzi e sarà in vendita a partire dal 4 gennaio 2023, nei negozi LEGO e sullo store ufficiale online, al prezzo di 229,99 euro. Gli utenti VIP avranno però la possibilità di acquistarlo in anticipo, a partire dal primo gennaio 2023, grazie all’accesso in anteprima.