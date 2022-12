Come di consueto il noto youtuber JerryRigEverything ama torturare i nuovi dispositivi che arrivano sul mercato, non ovviamente per puro sadismo, quanto più per testarne l’eventuale robustezza e durabilità. Oggi tocca al nuovo iPad di decima generazione (modello base), vediamo come se l’è cavata.

Il nuovo iPad non resiste a lungo, si spezza con estrema facilità

Visionando il video che trovate poco sotto, potete notare subito quelli che sono i punti deboli del dispositivo in questione; partiamo dal display, oltre a subire i consueti graffi infatti, lo youtuber fa subito notare come il vetro posto sopra il display non sia perfettamente aderente a quest’ultimo. Questo si può notare sia effettuando una leggera pressione al centro del dispositivo (e vedendo conseguentemente la componente in questione flettersi vistosamente), sia effettuando la prova con l’accendino, che lascia trasparire come ci sia dello spazio tra le due componenti.

Il peggio però arriva con il temutissimo bend test, nel corso del tempo abbiamo visto diversi dispositivi arrendersi alle mani di JerryRigEverything e questo iPad non fa eccezione. Il dispositivo di casa Apple non fa una gran bella figura, con una pressione non particolarmente eccessiva infatti subisce dapprima una vistosa piegatura, per poi spezzarsi in due inesorabilmente all’altezza dei connettori dedicati alla connessione della tastiera. Fortunatamente però, una volta aperto il dispositivo, si può notare come la batteria sia divisa in due moduli, esattamente all’altezza dei pin citati in precedenza, dove è avvenuta la spaccatura; se così non fosse stato, il video dello youtuber avrebbe fatto il botto, letteralmente.

In conclusione iPad di decima generazione non fa una bella figura in questo test, proprio per niente, va bene che stiamo parlando del modello base della nuova line up della mela, ma si tratta comunque di un dispositivo che di listino parte da 589 euro, per arrivare a poco meno di 1000 euro in base alle configurazioni; un tablet del genere dovrebbe garantire maggior robustezza, ma si sa, c’è una mela disegnata sul retro, poco importa se non è all’altezza del prezzo che costa.

