Negli scorsi giorni NordVPN ha aggiornato le sue app per computer e dispositivi mobili con due novità, di cui una piuttosto importante per noi. È finalmente disponibile la lingua italiana, in primis, e il supporto di Meshnet per le Android TV e nei sideload delle applicazioni macOS in secundis.

Le novità del nuovo aggiornamento delle app NordVPN

Alle lingue già presenti finora (inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese e giapponese), si fa spazio anche l’italiano fra quelle supportate dalle app di NordVPN. Una buona notizia che rende l’esperienza d’uso del servizio e delle applicazioni stesse, più semplice e adatto, a tutto beneficio di una miglior comprensione di ciò che con NordVPN ci si può fare.

Italiano a parte, l’altra novità inclusa nell’aggiornamento riguarda Meshnet, la funzionalità di NordVPN che permette di accedere ai dispositivi su tunnel privati cifrati. È una specie di VPN che invece di connettersi a un server VPN permette di connettersi ad altri dispositivi. Si tratta di un servizio che sfrutta la tecnologia NordLynx, basata su WireGuard e pensata per garantire sicurezza e privacy.

Con Meshnet, gli utenti possono comodamente evitare le limitazioni di Internet instradando le proprie attività in rete tramite altri dispositivi, utilizzando il proprio indirizzo IP domestico spiega NordVPN.

Ebbene, questa funzione è ora disponibile anche su Android TV e durante il sideload delle applicazioni macOS, pareggiando i metodi di accesso ai file già disponibili su Android, iOS e via dicendo. Si possono così collegare fino a 10 dispositivi personali e 50 esterni alla propria rete.

Ciò detto, resta da dire che l’aggiornamento in questione è stato annunciato nei giorni scorsi e, come anticipato, riguarda tutte le app del servizio: Android, iOS, macOS e Windows. Nel caso in cui foste interessati a NordVPN (qui c’è la nostra recensione), a seguire vi lasciamo il link utile per attivarlo in offerta, o per saperne di più.

