Oggi è il Cyber Monday, giorno che formalmente chiude un periodo ricco di offerte culminato con il Black Friday, celebrato lo scorso 25 novembre.

In questo periodo vi abbiamo segnalato tantissime offerte, provenienti dai principali rivenditori di elettronica di consumo come Amazon, MediaWorld e Unieuro. In questo articolo, vi segnaliamo le cinque migliori offerte sui notebook, da cogliere al volo in occasione del Cyber Monday.

Cyber Monday: ecco i cinque migliori notebook in offerta

Il Cyber Monday è l’ultima occasione di questo periodo ricco di offerte, per cercare di portarsi a casa un nuovo dispositivo risparmiando una bella somma rispetto al prezzo di listino.

Rivenditori come Amazon, MediaWorld (di cui vi abbiamo segnalato le offerte top) e Unieuro (di cui vi abbiamo segnalato le migliori offerte dei Cyber Days) hanno proposto e continuano a proporre, ancora per poche ore, offerte su un gran numero di prodotti in occasione del Cyber Monday, e tra questi rientrano anche un buon numero di notebook.

Tra questi, abbiamo scelto i cinque più interessanti, proposti con sconti superiori al 20%, realizzati da produttori blasonati come MSI, ASUS, Lenovo, HP e Acer, e ve li proponiamo elencati in ordine decrescente di prezzo.

