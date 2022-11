All’evento di lancio che ha visto come protagonisti i nuovi smartphone top gamma Vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+, il produttore cinese ha presentato ufficialmente, per il mercato di casa, anche le proprie cuffie true wireless di nuova generazione Vivo TWS 3 e TWS 3 Pro.

Entrambi i modelli promettono di offrire un’ottima e coinvolgente qualità del suono unita ad una impressionante cancellazione del rumore, condividendo alcune delle scelte tecniche, nonostante ci sia una corposa differenza di prezzo tra i due modelli (anche se comunque costano davvero poco rispetto a ciò che offrono, almeno in Cina).

Ecco le specifiche salienti di Vivo TWS 3 e TWS 3 Pro

Come anticipato in apertura, Vivo TWS 3 e TWS 3 Pro sono le nuove cuffie true wireless del produttore cinese Vivo, uno dei brand del panorama BBK Electronics (al pari di OPPO e OnePlus, tanto per citare un paio di esempi).

Entrambi i modelli offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) migliorata rispetto ai modelli precedenti in una banda più ampia, raggiungendo i 4000 Hz: questo consente alle cuffie una migliore capacità di filtrare le voci umane e, in generale, i suoni alle medie frequenze.

Altre specifiche comuni sono il supporto aptX Lossless, ovvero l’audio senza perdita che sfrutta una bitrate di 1,2 Mbps, la presenza di un altoparlante a banda larga che è in grado di riprodurre suoni nella gamma dinamica tra 5 Hz e 40 kHz, la presenza di un diaframma nano-composto a 3 strati da 12,2 mm, il supporto a Bluetooth 5.3 (LE Audio, con latenza a 55 ms) e il supporto all’audio spaziale a 360°.

Vivo TWS 3 e TWS 3 Pro sono in grado di regolare autonomamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante e di abilitare automaticamente la modalità trasparenza, migliorando contemporaneamente il parlato quando sentono che qualcuno sta interagendo con chi le ha indosso.

Altra specifica di entrambi i modelli è la registrazione audio binaurale ad alta qualità, pensata dal produttore cinese per la registrazione di Vlog: ciò è possibile grazie ad un sistema a tre microfoni presente su ciascun auricolare, che contribuisce alla cancellazione del rumore durante le chiamate.

Dal punto di vista estetico, le TWS 3 e TWS 3 Pro ricordano piuttosto da vicino le AirPods Pro di Apple, puntando su un design in-ear abbinato a steli sensibili alla pressione e al tocco: l’utente può schiacciarli per mettere in pausa o rispondere/riagganciare una chiamata, oppure scorrere verso l’alto o verso il basso per controllare il volume.

Le Vivo TWS 3 base sono in grado di ridurre il rumore di 48 dB e sono dotate di una batteria da 53 mAh per cuffia, in grado di garantire fino a 10 ore di ascolto (con ANC disattivato) che crescono a 40 ore sfruttando la custodia di ricarica che offre una batteria da 430 mAh).

Rispetto al modello “liscio”, le Vivo TWS 3 Pro sono ancora più spinte dal punto di vista della cancellazione attiva del rumore: infatti, esse sono in grado di ridurre il rumore di 49 dB e sono state affinate per una distorsione molto bassa grazie ad un valore di THD+N (che definisce la distorsione armonica totale con rumore) dello 0,02% o inferiore.

Tuttavia, nonostante una batteria più capiente (53 mAh per la singola cuffia e 510 mAh per la custodia di ricarica), le TWS 3 Pro hanno un’autonomia ridotta, in grado di coprire 6,8 ore con una singola ricarica e 30 ore sfruttando la custodia di ricarica, il tutto con ANC disattivato.

Disponibilità e prezzi delle nuove Vivo TWS 3 e TWS 3 Pro

Le nuove cuffie true wireless Vivo TWS 3 e Vivo TWS 3 Pro sono già disponibili al pre-ordine, in Cina, dalla giornata di ieri, entrambe nelle due colorazioni Bianco e Blu (con finitura opaca sul modello base e finitura lucida sul modello Pro).

Per il modello “liscio”, proposto a 499 yuan (circa 67 euro al cambio attuale) le vendite inizieranno ufficialmente tra una settimana, il 30 novembre 2022. Per il modello Pro, proposto a 999 yuan (circa 135 euro) le vendite inizieranno ufficialmente sette giorni dopo, il 6 dicembre 2022.

Il produttore cinese non ha, tuttavia, condiviso informazioni circa l’eventuale arrivo su altri mercati all’infuori di quello cinese per le proprie Vivo TWS 3 e Vivo TWS 3 Pro.

