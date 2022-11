Ci siamo, uno dei momenti più attesi dell’anno è finalmente arrivato: parte la Settimana del Black Friday Amazon, con tantissime offerte su una valanga di prodotti, valide da oggi, 18 novembre 2022, e fino a lunedì 28 novembre 2022, noto come il Cyber Monday, passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

In questo articolo vi riporteremo i migliori notebook proposti in offerta nella settimana del Black Friday 2022 targata Amazon, ordinati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo e suddivisi per categoria, dai notebook da gaming fino ai Chromebook, passando dai notebook economici; potrebbe essere l’occasione giusta per chi avesse la necessità di cambiare notebook, o per procurarsi un regalo natalizio preso in anticipo.

Black Friday Amazon: ecco i migliori notebook in offerta

Il Black Friday Amazon porta in sconto un gran numero di notebook per tutte le tasche e per tutte le esigenze, proponendo soluzioni davvero interessanti di produttori blasonati come Acer, ASUS, Honor, HP, HUAWEI, Lenovo, Microsoft, MSI e Samsung.

La nostra selezione, che troverete di seguito, è suddivisa per categorie di notebook tra notebook da gaming, notebook 2-in-1, notebook per studio/lavoro, notebook economici, tutti con Windows 10 o Windos 11, e Chromebook, i laptop con il sistema operativo Chrome OS di Google.

Migliori notebook da gaming in offerta con il Black Friday Amazon

Migliori notebook 2-in-1 in offerta con il Black Friday Amazon

Migliori notebook per studio/lavoro in offerta con il Black Friday Amazon

Migliori notebook economici in offerta con il Black Friday Amazon

Migliori Chromebook in offerta con il Black Friday Amazon

Quelle sui notebook erano solo alcune delle offerte della settimana del Black Friday Amazon: le offerte continueranno fino alle 23:59 di lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

Tutte le offerte del Black Friday Amazon – Settimana del Black Friday – Fino al 28 novembre 2022

