Parte oggi, 15 novembre 2022, il Black Friday di HONOR! L’azienda e, in questo caso, store gioca d’anticipo su Amazon e su tutti gli altri proponendo una serie di offerte interessanti che coinvolgono diverse categorie di prodotti. Gli smartphone scontati per l’occasione li trovate su tuttoandroid.net, mentre qui ci focalizziamo sui notebook scontati, con qualche extra, fra cui lo smartwatch che HONOR ha presentato a fine inverno. Ma non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito i dettagli delle offerte del Black Friday di HONOR.

Notebook, smartwatch e cuffie in offerta per il Black Friday di HONOR

Se già Amazon gioca parecchio d’anticipo, visto che le offerte della Settimana del Black Friday partono venerdì questo, 18 novembre, HONOR fa ancora prima. Gli sconti incominciano infatti oggi, 15 novembre, per durare oltre due settimane visto che la scadenza è fissata il 30 novembre.

Fra le offerte del Black Friday di HONOR è necessario sottolineare in primis HONOR MagicBook 14 AMD, un portatile di fascia media che, con gli sconti in questione, è acquistabile al prezzo di un entry level. Basti considerare che, rispetto al listino si risparmiano ben 350 euro, che su un prodotto così economico sono un’enormità.

Notebook in offerta

Uno schermo da 14″ Full HD, un processore AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD NVMe PCIe sono le specifiche di questo notebook in offerta per il Black Friday al prezzo di 499,90 euro invece di 649,90 (il prezzo precedente; di listino costa invece 749,90).

Link per acquistare HONOR MagicBook 14 AMD a 499,90 euro

È in offerta anche il modello che vedete in copertina, dotato di uno schermo più grande, l’HONOR MagicBook 16. La versione in questione è un po’ più potente e dotata rispetto al suddetto visto che, al di là dello schermo da 16,1″ Full HD, monta un processore AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB di RAM DDR e 512 GB di SSD NVMe PCie.

L’offerta del Black Friday abbassa il prezzo di 300 euro rispetto al listino (999,90 euro) e di 250 euro rispetto al prezzo precedente. Ne risulta un ottimo prezzo pari a 699,90 euro, anche in questo caso valido da oggi, 15 novembre, fino al 30, salvo esaurimenti delle scorte.

Link per acquistare HONOR MagicBook 16 a 699,90 euro

Smartwatch e cuffie in offerta

L’ultima offerta che vi segnaliamo riguarda uno smartwatch, come anticipato. Si tratta di HONOR Watch GS 3 nella versione più costosa, cioè quella con il cinturino in pelle. I colori disponibili sono due, l’Ocean Blue con la scocca argentata e il cinturino per l’appunto blu, e la Classic Gold con scocca in oro e cinturino marrone.

Grazie agli sconti del Black Friday di HONOR potete acquistarlo a 189,90 euro invece di 239,90 euro (di listino, mentre il prezzo precedente ammontava a 199,90 euro). Mentre se preferite la versione Black con cinturino in gomma, sappiate che costa 169,90 euro anziché 219,90.

Link per acquistare HONOR Watch GS 3 con cinturino in pelle a 189,90 euro

Link per acquistare HONOR Watch GS 3 Black a 169,90 euro

Per chi volesse risparmiare, è disponibile in offerta anche HONOR MagicWatch 2, uno smartwatch disponibile in versione da 42 mm o da 46. Ecco le versioni disponibili con prezzi e collegamenti per comprarli direttamente.

Link per acquistare HONOR MagicWatch 2 Black da 42 mm a 119,90 euro anziché 159,90

Link per acquistare HONOR MagicWatch 2 Gold da 42 mm a 139,90 euro invece di 199,90

Link per acquistare HONOR MagicWatch 2 Brown da 46 mm a 129,90 euro invece di 199,90

Ultime ma non per importanza, le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite, anch’esse acquistabili in offerta per il Black Friday di HONOR a un prezzo piuttosto interessante. Fino al 30 novembre costano 69,90 euro invece di 99,90 nella versione bianca.

Link per acquistare HONOR Earbuds 2 Lite a 69,90 euro

