In occasione del lancio di HONOR Magic4 e HONOR Magic4 Pro, due smartphone di pregio, l’evento del MWC 2022 di Barcellona ha fatto da teatro anche per il debutto di altri due dispositivi dell’azienda: un orologio e un paio di cuffiette true wireless.

Si tratta di HONOR Watch GS3 e delle HONOR Earbuds 3 Pro, due dispositivi che arrivano sul mercato nostrano con tanto di prezzi, che vi dettagliamo assieme alle principali specifiche tecniche e funzionalità nei paragrafi qui sotto.

Caratteristiche e funzioni di HONOR Watch GS3

Se vi pare di aver già sentito parlare di questo smartwatch non sbagliate. L’azienda cinese lo ha infatti presentato già diverse settimane fa, a inizio 2022, seppur soltanto sul mercato natio, cioè in Cina. Ora, con l’evento di lancio del MWC 2022 di Barcellona, questo stesso HONOR Watch GS3 fa il suo debutto in Europa, quindi sul nostro mercato, presentandosi di fatto sempre con quel corpo in acciaio inossidabile 316L da 46 mm, con ampio schermo AMOLED da 1,43 pollici e risoluzione 466 x 466 pixel e con diverse funzioni dedicate alla salute e al monitoraggio delle attività sportive (ben 100, esaminabili e gestibili tramite HONOR Health 5.0).

GPS a doppia frequenza, sensore per rilevare la frequenza cardiaca, monitorare l’ossigeno nel sangue, il sonno e altri parametri vitali, la resistenza alle immersioni fino a 5 ATM, e l’autonomia di 14 giorni con un utilizzo tipico (30 ore di tracciamento GPS continuo), sono alcune delle peculiarità di questo smartwatch, elegante e curato.

Per il resto, c’è da sottolineare la presenza del chip NFC per i pagamenti, del supporto a smartphone Android e iOS, la connettività Bluetooth 5.0 LE, l’altimetro barometrico e un sensore per la luce ambientale, con cui gestire ad esempio la luminosità.

Immagini di HONOR Watch GS3

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche e funzioni delle cuffie HONOR Earbuds 3 Pro

Passiamo alle HONOR Earbuds 3 Pro, un nuovo paio di cuffie true wireless di tipo in-ear già chiacchierato nelle ultime settimane, ma soltanto ora ufficializzato. La peculiarità che le distingue dalle altre è la presenza di un sensore che misura la temperatura corporea.

Ma a parte questa “chicca”, le HONOR Earbuds 3 Pro vantano altri aspetti decisamente più apprezzabili, quali il design a doppio driver che ne include uno dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica impegnato a rendere le alte frequenze.

Non manca il sistema di cancellazione attiva del rumore, la funzione Dual Device che permette di collegarle a due dispositivi contemporaneamente, una buona autonomia (fino a 24 ore utilizzando anche la custodia di ricarica) e la ricarica rapida che assicura 2 ore di ascolto con appena 5 minuti di ricarica.

Immagini delle cuffie HONOR Earbuds 3 Pro

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di HONOR Watch GS3 e Earbuds 3 Pro

Discorso prezzi e disponibilità, non abbiamo ancora una data precisa di lancio sul mercato né per HONOR Watch GS3 e nemmeno per HONOR Earbuds 3 Pro, ma ci aspettiamo arrivino nel giro di qualche settimana ormai. Conosciamo tuttavia i prezzi di entrambi, che si aggirano tutti sui 200 euro. Ecco i dettagli:

HONOR Watch GS3 nel colore Midnight Black costa 229 euro ;

; HONOR Watch GS3 nei colori Ocean Blue e Classic Gold costa invece 249 euro ;

; Le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro hanno un prezzo di listino pari a 199 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie Bluetooth del mese, la nostra selezione