Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento stabile per iOS, portando l’applicazione alla versione 22.23.74 e rendendo disponibile per tutti gli utenti la funzione che consente di avviare una chat con se stessi direttamente dalla lista dei contatti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Tanto per segnalare un paio di esempi recenti, vi abbiamo preannunciato la novità epocale consistente nella modifica dei messaggi dopo averli inviati e i miglioramenti che rendono più utili gli aggiornamenti di stato. Qualora vi foste persi queste o altre novità, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.23.74

È passata poco meno di una settimana dalla pubblicazione del nostro articolo relativo a WhatsApp Beta per Android 2.22.24.11 in cui vi abbiamo parlato di una funzione piuttosto comoda finalmente accessibile in maniera più agevole anche dagli utenti meno esperti: il poter inviare dei messaggi a se stessi tramite una chat dedicata avviabile direttamente dalla lista dei contatti. Se per l’applicazione dedicata al mondo Android si tratta di una novità in senso assoluto — solo in termini di modalità, in quanto chattare con se stessi era comunque già possibile in maniera più macchinosa tramite lo strumento Clicca per chattare —, non può dirsi lo stesso per la controparte per iOS. Molti di voi, infatti, ricorderanno sicuramente che già in passato era possibile trovare il proprio numero di telefono nella lista dei contatti con delle versioni più vecchie di WhatsApp per iOS. Tale funzione è stata rimossa qualche mese fa in quanto incompatibile con l’utilizzo multi-dispositivo su cui WhatsApp ha iniziato a puntare sempre di più, ma finalmente è stata rimessa al suo posto con l’aggiornamento 22.23.74, sebbene non risulti ancora disponibile per tutti gli utenti.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, la nuova versione di WhatsApp per iPhone rende possibile avviare una chat con se stessi direttamente dalla lista dei contatti. In particolare, alcuni utenti hanno riscontrato la presenza del proprio contatto personale, che viene identificato esattamente come nell’app per Android: sono presenti un “tu” tra parentesi e la dicitura “Inviati un messaggio” dove per gli altri contatti compaiono le Info.

È importante sottolineare che tutti i messaggi inviati nella chat con se stessi così creata sono disponibili anche sugli altri dispositivi collegati all’account e sono sempre protetti dalla crittografia end-to-end. Allo stato attuale, alcuni utenti vedono già la funzione nella versione stabile dell’app, tuttavia il roll out sta avvenendo in maniera graduale, pertanto ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza perché raggiunga tutti gli account.

Come aggiornare WhatsApp per iOS e iscriversi al programma Beta

La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile comodamente dall’App Store tramite questo link. Per gli utenti interessati a provare sempre per primi le ultime novità del servizio, c’è la solita cattiva notizia: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare ogni nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link.

