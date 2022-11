WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più popolare a livello globale e ciò è dovuto anche al suo team di sviluppatori, che è impegnato in un lavoro senza sosta volto al suo miglioramento attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione dell’app dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta della versione 22.22.75, release con la quale viene introdotta una piccola novità che, tuttavia, sarà apprezzata da tanti utenti.

Le novità della versione 22.22.75 di WhatsApp per iOS

Iniziamo dal changelog ufficiale pubblicato sull’App Store, che ripropone alcune delle novità già anticipate nelle ultime settimane:

È ora possibile creare e condividere un link alle chiamate WhatsApp nella scheda Chiamate.

Solo gli amministratori riceveranno una notifica quando abbandoni un gruppo.

Gli amministratori di un gruppo potranno eliminare i messaggi altrui per tutti i partecipanti. Tutti vedranno chi ha eliminato il messaggio.

Visualizza le anteprime dei link condivisi nello Stato.

Ora puoi rispondere agli aggiornamenti allo stato con le reazioni.

Queste funzioni verranno implementate nelle prossime settimane.

Ebbene, con la versione 22.22.75 di WhatsApp per iOS viene introdotta per tutti gli utenti la possibilità di visualizzare le anteprime dei link inclusi negli aggiornamenti di Stato.

Il modo più semplice per scoprire se la funzione in questione è già stata abilitata anche per il proprio account è pubblicare un aggiornamento di stato con del testo, aggiungendo un URL.

Come spesso avviene, pur essendo stata rilasciata in via ufficiale, potrebbero essere necessari diversi giorni prima che tale funzionalità arrivi effettivamente per tutti gli utenti. In sostanza, qualcuno dovrà avere ancora un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La versione 22.22.75 di WhatsApp per iOS può essere scaricata gratuitamente dall’App Store seguendo questo link.

