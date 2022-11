Che Porsche avesse in cantiere una Macan elettrica non è certo un mistero. Già lo scorso luglio ne parlavamo, in occasione di alcune dichiarazioni del CEO Oliver Blume riguardo un nuovo maxi SUV e della Panamera a batteria. E ora, a distanza di qualche mese, ecco che la Casa di Stoccarda conferma i primi dettagli relativi alla prossima Porsche Macan elettrica, il suo primo SUV EV, di cui ora cominciamo a dedurne i contorni e non solo.

Oltre 600 cavalli e batteria da 100 kWh per la Porsche Macan elettrica

La scorsa settimanaè stata piuttosto calda, per il settore dei SUV a batteria, fra la presentazione del ruote alte di AEHRA e della super tecnologica Volvo EX90. Oggi niente debutti, ma arrivano informazioni stimolanti per chiunque stesse aspettando il primo vero SUV elettrico di Casa Porsche. La nuova Macan elettrica, a dire del responsabile del powertrain del marchio, Antoon Janssen, sarà l’auto più sportiva della sua categoria.

In quanto tale, i colleghi di Autocar sottolineano che, oltre ad essere basata sulla nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric), è dotata di una coppia di motori elettrici posizionati uno per asse, simili a quelli utilizzati per la Porsche Taycan, seppur rielaborati pesantemente per aumentare potenza ed efficienza.

Ne conseguono per la Porsche Macan elettrica, secondo quanto emerso, potenze fino a 603 cavalli per oltre 738 Nm di coppia scaricata a terra tramite le quattro ruote motrici, per l’appunto. Lo stesso Janssen ha tuttavia dichiarato che la trazione posteriore risulta tuttavia possibile anche se in un primo momento si dice venga usata solo per disaccoppiare il motore anteriore durante gli spostamenti a velocità di crociera, per ridurre la resistenza al rotolamento e quindi risparmiare.

Della distribuzione dei pesi di questo primo SUV elettrico di Porsche ne ha parlato invece Dominik Hermann (Product Line Macan), che ha spiegato come la scelta di montare il secondo motore posteriore il più indietro possibile sia di beneficio per la trazione, per una distribuzione dei pesi 48% – 52%, fra anteriore e posteriore (in ordine). A contribuire ulteriormente nella stabilità e nei miglioramenti aerodinamici si parla anche di sospensioni adattive che, a determinate velocità riducono l’altezza da terra dell’auto a tutto beneficio di consumi e tenuta di strada.

La Porsche Macan elettrica, secondo quanto emerso, dovrebbe tuttavia essere dotata di un’architettura da 800 V con una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, che secondo la Casa di Stoccarda sarebbe la cifra ottimale e più equilibrata per un’auto del genere. Non sono ancora state condivise informazioni sui livelli di autonomia correlati, ma considerata la detta architettura della piattaforma PPE è lecito aspettarsi velocità di ricarica superiori a 270 kW, e visti gli oltre 500 chilometri della Taycan che monta una batteria da 93 kWh, anche la Macan dovrebbe aggirarsi su cifre simili.

L’arrivo sul mercato di questo primo SUV a batteria di Porsche è previsto per il 2024, ma ne sapremo di più prossimamente.

