Porsche, brand di riferimento del mercato delle quattro ruote, in particolare per quanto riguarda il segmento premium, punterà sempre di più sulle auto elettriche. La casa tedesca, nel corso dell’evento Capital Markets Day tenutosi nella giornata di ieri, ha annunciato alcune importanti novità sul suo futuro a zero emissioni. Porsche si prepara ad avviare lo sviluppo di un SUV elettrico destinato a diventare il modello top di gamma della linea SUV. Nel frattempo, l’azienda starebbe lavorando anche un secondo modello a zero emissioni che potrebbe essere l’erede dell’attuale Porsche Panamera, pronta ad essere sostituita da un nuovo modello elettrico. Ecco i dettagli:

Porsche punta sulle auto elettriche: nuovo maxi SUV a zero emissioni in arrivo

Tra le principali novità del Capital Markets Day di Porsche si registra l’annuncio dell’arrivo di un nuovo modello inedito per la gamma del costruttore tedesco. Porsche si prepara ad arricchire la sua offerta di SUV con un nuovo modello elettrico. Il progetto sarà realizzato nello stabilimento di Lipsia e permetterà a Porsche di espandere la sua presenza nel segmento di lusso.

Stando alle parole del CEO di Porsche, Oliver Blume, il nuovo SUV elettrico è destinato a diventare il top di gamma dell’offerta SUV di Porsche, andando, quindi, a posizionarsi al di sopra dell’apprezzata Porsche Cayenne e dell’entry level Porsche Macan, in arrivo in versione elettrica. Il nuovo SUV, proprio come la nuova Macan elettrica, sarà realizzato sulla piattaforma PPE, punto di riferimento per le auto a zero emissioni di fascia alta del gruppo Volkswagen, di cui Porsche è parte.

I due modelli condivideranno anche lo stabilimento di produzione di Lipsia anche se presenteranno caratteristiche molto diverse, a partire dalle dimensioni. Il nuovo modello, noto per ora con il nome in codice di K1, presenterà dimensioni superiori ai 5 metri con l’obiettivo di diventare un riferimento per mercati come il Nord America e la Cina, garantendo una sostanziale crescita dei profitti nel lungo periodo per Porsche.

Il debutto del maxi SUV elettrico di Porsche è ancora lontano. Il progetto, infatti, è in una fase iniziale del suo sviluppo. Il debutto ufficiale è atteso soltanto nel corso dei prossimi anni, probabilmente tra il 2025 e il 2026. Già nei prossimi mesi, però, potrebbero iniziare ad emergere i primi dettagli sulle caratteristiche del progetto.

C’è anche la nuova Porsche Panamera elettrica

La svolta a zero emissioni di Porsche non sarà limitata al nuovo SUV ed alla Macan elettrica. Oltre alla gamma Taycan (la prima elettrica di casa Porsche) ed ai due SUV citati, infatti, la casa tedesca si prepara ad arricchire l’offerta di veicoli a zero emissioni. In arrivo, infatti, c’è anche l’erede della Porsche Panamera. La nuova generazione dell’ammiraglia di Porsche sarà elettrica e dovrebbe essere affiancata da modelli a benzina elettrificati.

La versione elettrica della nuova Panamera poggerà sulla piattaforma PPE, vero e proprio punto di riferimento della gamma a zero emissioni di Porsche. Al momento, le tempistiche di sviluppo del progetto non sono ancora note. Il modello in questione è stato anticipato dal magazine tedesco Automobilwoche.de ma non è ancora stato ufficializzato da Porsche. In ogni caso, la nuova Panamera a zero emissioni dovrebbe ricoprire un ruolo di riferimento, insieme al futuro SUV, nella nuova gamma elettrica di Porsche.

Maggiori dettagli anche su questo secondo progetto a zero emissioni di Porsche dovrebbero arrivare a breve. Di mese in mese, infatti, la gamma elettrica di Porsche si arricchisce di nuovi componenti. La casa tedesca non ha alcuna intenzione di restare indietro nella corsa verso l’elettrificazione e sviluppare, nei prossimi anni, svariati progetti per sostenere le vendite e i risultati finanziari nel corso del passaggio ad una mobilità a zero emissioni.

