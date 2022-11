In vista del Black Friday ritorna l’offerta speciale che consente di accedere gratis a Amazon Music Unlimited. Il servizio di streaming dedicato alla musica in streaming che si contende con Spotify e Apple Music la leadership nel settore è nuovamente in offerta per i nuovi utenti che potranno accedervi gratis per i primi 3 mesi. L’offerta è già attivabile in questo momento e resterà attiva fino al prossimo 11 gennaio 2023. Ecco tutti i dettagli su Amazon Music Unlimited e come fare ad attivare l’offerta con 3 mesi gratis.

Amazon Music Unlimited è in offerta: 3 mesi gratis per i nuovi utenti

Torna la promozione speciale proposta da Amazon per il suo servizio di streaming Amazon Music Unlimited. C’è tempo fino al prossimo 11 gennaio 2023, infatti, per ottenere 3 mesi gratis del servizio. L’offerta in questione è disponibile per tutti gli utenti che non hanno mai beneficiato del periodo di prova gratuita offerto da Amazon su Music Unlimited e valido, di norma, per soli 30 giorni.

Con la promozione in questione, invece, sarà possibile accedere ad Amazon Music Unlimited per 3 mesi gratis e decidere solo dopo un lungo periodo di prova se attivare o meno l’abbonamento che, ricordiamo, ha un costo di 9,99 euro al mese oppure 15,99 euro al mese per chi opta per l’abbonamento alla versione Family del servizio proposto da Amazon. L’offerta proposta attualmente è, quindi, davvero vantaggiosa.

Con Amazon Music Unlimited, infatti, è possibile accedere alla musica in HD (con un catalogo di oltre 100 milioni di brani) con il totale controllo della musica in riproduzione, l’accesso a tantissime playlist e con la possibilità di sfruttare l’ascolto offline ed anche skip illimitati. Da segnalare, inoltre, che anche i podcast sono disponibili senza pubblicità.

Come sottolineato in precedenza, l’offerta in questione, valida per i nuovi clienti che non hanno ancora sfruttato il periodo di prova gratuita (in caso contrario è necessario creare un nuovo account per beneficiare della promo), sarà disponibile fino al prossimo 11 di gennaio 2023. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link riportato qui di seguito:

>> Attiva Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi <<

Ricordiamo che su Amazon è quasi tutto pronto per il Black Friday e che sarà poi seguito dal Cyber Monday. Il periodo promozionale partirà il prossimo 18 di novembre. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata alla news di seguito:

