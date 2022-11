Che le vostre esigenze siano di lavoro, di gioco o meno specifiche, se siete alla ricerca di un nuovo monitor, siete capitati nel posto giusto: nel momento in cui scriviamo, Amazon propone una lista piuttosto lunga di offerte interessanti su monitor di alcuni brand molto apprezzati, tra cui LG, MSI, BenQ, Huawei e Samsung.

Nel caso in cui i prodotti segnalati di seguito non fossero in linea con i vostri gusti o con le vostre esigenze di utilizzo e/o budget, vi ricordiamo che potete fare sempre riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte tech, dove trovate le migliori offerte reperibili in giro per il web. Tanto per portare un esempio calzante, mentre la maggior parte delle promozioni del Singles’ Day si sono esaurite l’11/11, quella di Acer durerà per l’intero fine settimana. Detto questo, torniamo a noi.

Offerte Amazon per monitor Samsung, LG, BenQ, MSI e Huawei (12 novembre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte rese disponibili dal colosso dello shopping online, è opportuno porre una premessa valida per tutti i prodotti presi in esame: tutti i monitor elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di consegna Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e in alcuni casi con possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto. Per semplificarvi il reperimento dei prodotti di vostro gradimento, le offerte verranno presentate suddivise in base al brand.

BenQ

Di seguito le offerte più interessanti attualmente proposte da Amazon sui monitor a marchio BenQ:

LG

Ecco le offerte più interessanti attualmente proposte da Amazon sui monitor a marchio LG:

LG 22MP410 Monitor 22” Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite a 99,99€ invece di 159€ su Amazon

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32” QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero a 699,99€ invece di 879€ su Amazon

Huawei

Nel caso di Huawei, c’è un solo monitor che in questo momento viene proposto su Amazon a prezzo ribassato, ecco il link per acquistarlo:

HUAWEI Display 23.8” Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, Gamma di Colori NTSC del 72%, Cornici da 5.7 mm, Rapporto Schermo-Corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black a 119€ invece di 179,9€ su Amazon

Samsung

Concludiamo con Samsung, in riferimento al quale abbiamo selezionato per voi il seguente modello:

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM503), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco a 199,9€ invece di 288,32€ su Amazon

MSI

Tra i vari monitor MSI in sconto abbiamo selezionato solo il seguente:

Msi Optix Mag322Cr Monitor Gaming 32” Curvo, Display 16:9 Full Hd 1920X1080, Nero a 299€ invece di 399€ su Amazon

Quelle appena proposte non sono le uniche offerte attive su Amazon in materia di monitor — ne trovate anche altre a marchio MSI, LG e Samsung —, tuttavia sono quelle più interessanti tenendo conto dei minimi di prezzo precedenti dei vari modelli.

