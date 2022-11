Oggi fanno tre mesi dal giorno in cui Samsung, a Londra, presentava le proprie cuffie true wireless più pregiate sul mercato italiano ed europeo. E nonostante sia passato così poco tempo, sul web si possono già acquistare a prezzi particolarmente bassi. rVi segnaliamo infatti che le Samsung Galaxy Buds2 Pro, su Amazon, sono scontate addirittura del 35%, un’offerta che le rende imperdibili, considerando quello che offrono. A seguire, tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta a ottimi prezzi

C’è poco da fare, l’occasione è di quelle da non farsi scappare, visto il prodotto (che abbiamo recensito qui) e visto lo sconto. Nonostante il Black Friday e il Cyber Monday siano alle porte, difficilmente le troverete a cifre inferiori, soprattutto su Amazon (per tutto quel che ne consegue).

Purtroppo per chi le cercava bianche o viola, la colorazione delle Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta al prezzo più basso è la più classica, la nera (nonostante sia con buona probabilità la scelta più popolare). L’offerta in questione, come anticipato, taglia il prezzo di listino del 35%, che significa pagarle 148,99 euro invece di 229. C’è da dire che bisogna aggiungere 12 euro per la consegna, fattore che porta di conseguenza il prezzo complessivo a quota 160,99 euro, decisamente basso lo stesso.

Chi le vende è lo store di Samsung, che offre inoltre una delle versioni citate, ma a cifre un po’ più alte. Le Samsung Galaxy Buds2 Pro bianche costano infatti 167,60 euro, ma la spedizione è gratuita, visto che beneficiano della formula Prime. Ecco i link diretti per acquistarle su Amazon:

Mettendo da parte Amazon, vi segnaliamo tuttavia che queste cuffie di Samsung sono disponibili in offerta a prezzi molto interessanti anche altrove. Ecco qualche esempio su cui far riferimento:

da MediaWorld costano 169,99 euro in versione nera e bianca;

quasi lo stesso prezzo (169 euro) da Unieuro, dove sono disponibili solo in versione bianca;

da Comet è la versione nera la più economica, che costa 169,99 euro.

Ma dov’è ancora più basso il prezzo è su eBay, in cui è attualmente in vigore un codice coupon (disponibile anche su tanti altri prodotti) che le sconta di un 15% extra, ma fino al 16 novembre, data di scadenza del buono (REGALI22 è il codice da inserire in fase di pagamento).

Ecco i link diretti per acquistarle in offerta (ricordiamo che di listino costano 229 euro), in tutti e tre i casi con spedizione gratuita:

Vi ricordiamo che, per rimanere aggiornati sulle offerte del Black Friday e del Cyber Monday, potete aggiungere le nostre pagine dedicate ai preferiti. Per tutto il resto c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più interessanti del web: ecco il link diretto.

