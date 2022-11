Se eravate alla ricerca di una scusa buona per acquistare qualcosa che renda la vostra casa un po’ più smart, eccola servita da Amazon. A pochi giorni dal via al Black Friday 2022, per chi fosse interessato all’acquisto dei dispositivi smart home trova nella promozione “Kit Casa Intelligente” un’ottima occasione per portarsi a casa vari bundle scontati fino al 71%.

I protagonisti inclusi nella campagna promozionale in questione sono Echo Dot di 3a generazione ed Echo Show 5 di 2a generazione, dispositivi che a seconda dei casi vengono offerti in coppia abbinati con lampadine smart Philips Hue e prese smart Meross. Per tutti i dettagli e i link, seguiteci.

Kit per la Casa Intelligente: le offerte di Amazon

Le offerte di Amazon in questione comprendono tutte dei bundle contenenti tre prodotti, una coppia di Echo Dot (3) ed Echo Show 5 (2) abbinata alla lampadina Philips Hue White (modello smart E27 compatibile con controlli vocali e dimmerabile) o alla presa smart Meross (Wi-Fi, compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Home).

Ciò detto, possiamo passare direttamente ai link per acquistare tali bundle “Kit Casa Intelligente“, disponibili in offerta su Amazon scontati del 61% o del 71% a seconda dei casi.

L’occasione è molto interessante, anche per chiunque non sappia cosa farci con due Echo (riciclarli come regalo per le feste può essere un’idea, per inciso). Comunque, non ci resta che ricordarvi che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 stanno per arrivare: aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti e, non dimenticatevi neppure di seguire il nostro canale Telegram, dove ogni giorno vi segnaliamo in tempo reale le offerte più interessanti della rete: ecco il link diretto.

Forse ti sei perso: Da Euronics sono già arrivate le offerte del Black Friday: sconti fino al 50%