Nothing ha recentemente presentato le cuffie true wireless Nothing Ear (stick) e ora l’azienda annuncia che il prodotto è ufficialmente in vendita. Con l’occasione la società avvia anche il suo primo programma fedeltà con un’offerta esclusiva per i primi sostenitori.

Nothing vuole ringraziare i sostenitori che hanno riposto la loro fiducia nell’azienda acquistando un suo prodotto e la community Black Dot Holders per il contributo fornito.

Le cuffie Nothing Ear (stick) sono ufficialmente in vendita con un programma fedeltà

A tutti coloro che hanno acquistato uno smartphone Nothing Phone (1) e le cuffie true wireless Nothing Ear (1), l’azienda offrirà un codice sconto del 10% sull’acquisto delle nuove cuffie TWS Nothing Ear (stick), oltre a un codice sconto per ogni membro della Black Dot.

Per usufruire del codice sconto è necessario il numero IMEI dell’unità Nothing Phone (1) acquistata oppure il numero di serie delle cuffie Nothing Ear (1). Una volta ricevuto, il codice sconto è riscattabile al momento del checkout per l’ordine di acquisto delle Nothing Ear (stick).

Il codice sconto è valido solo per un dispositivo Nothing ed esclusivamente sul sito Web nothing.tech. Le cuffie Nothing Ear (Stick) sono acquistabili anche su Amazon. Potete trovare tutte le informazioni sull’iniziativa di Nothing qui.

