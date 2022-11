Mentre i camperisti e chiunque necessiti del servizio di internet via satellite di SpaceX sta aspettando con fermento il via libera definitivo previsto a dicembre, tutti gli altri interessati a Starlink debbono sapere che da ieri, primo novembre, il canone mensile del servizio costa meno. La riduzione dei prezzi è sensibile, visto che si passa dai precedenti 70 ai 50 euro al mese, una riduzione che va a riguardare sia i già clienti che i nuovi. Ecco tutti i dettagli.

Starlink costa meno in Italia: prezzi e informazioni utili

Il servizio di internet satellitare di Casa Elon Musk, in questi ultimi tempi, è salito spesso agli onori della cronaca, sia per il notevole contributo nel servire l’Ucraina, sia per via della prossima disponibilità di nuovi servizi dedicati alla connessione in movimento, che arriverà presto anche a bordo degli aerei.

Comunque, la novità che ci riguarda più da vicino è quella anticipata: il fatto che Starlink in Italia costa ben 20 euro al mese in meno. Il canone mensile è dunque ridotto da 70 a 50 euro, prezzo che è in vigore da ieri, 1° novembre 2022, e che riguarda tutti, sia chi è già cliente che chi lo diventerà in futuro.

Resta invece invariato il costo del kit hardware di Starlink, che comprende la parabola, i cavi, la base e il router Wi-Fi, e necessita di 410 euro. Volendo c’è tuttavia la possibilità di provare Starlink per 30 giorni al prezzo di 1 euro, periodo al termine del quale verrà addebitato l’importo hardware detto, salvo annullare il servizio prima che scadano i 30 giorni di prova.

In chiusura due parole su cosa offre Starlink e a chi si rivolge. Essendo un servizio di internet satellitare e pure abbastanza costoso rispetto alle offerte degli operatori telefonici classici (qui le migliori del mese), è ovvio sia rivolto a chi risiede in zone rurali e remote, non raggiunte dalla fibra o da tecnologie che permettano di navigare in maniera decente.

Starlink offre velocità comprese fra 130 e 250 Mbps, con dati illimitati; servizio che può essere anche trasportabile, con l’opzione Portabilità, disponibile al costo aggiuntivo di 15 euro al mese, utile ad esempio per chi è solito viaggiare in luoghi dove la connettività non è disponibile.

In ogni caso, per maggiori informazioni, trovate tutto sul sito web ufficiale del servizio, già aggiornato con i nuovi prezzi e i dettagli relativi.

