Sui social è da poco apparsa la prima foto della versione sportiva della Fiat 500 elettrica firmata Abarth. L’immagine è stata svelata su Facebook per mano di un gruppo di appassionati della Casa dello scorpione e mostra la 500e Abarth in un hangar della Fiat.

La foto mette in risalto alcuni tratti estetici corsaioli soprattutto nella parte inferiore del paraurti che sfoggia una nuova presa d’aria centrale e altre due ai lati. Si intravedono inoltre i sedili sportivi che sembrano assomigliare a quelli dell’attuale Abarth 595.

Abarth 500 elettrica sembra vicina alla presentazione

Al momento non sono ancora noti i dati tecnici dell’Abarth 500 elettrica, quindi non c’è indicazione dell’incremento delle prestazioni su strada, tuttavia la cinquina elettrica di serie è già in grado di passare da 0 a 100 km/h in 9 secondi.

La 500e Abarth sarà un modello di nicchia riservato agli appassionati della Casa, ma per quanto riguarda il modello standard a batterie sono attese versioni con percorrenza estesa, poiché la 500e è rimasta alle caratteristiche tecniche delle due versioni presentate più di due anni fa, con batteria da 23 o 42 kWh.

Al recente Salone di Parigi sono state presentate tre auto elettriche della Casa cinese BYD e l’Avenger, la prima Jeep elettrica che pensiona Renegade, inoltre la scorsa settimana è stata annunciata anche la Rolls-Royce Spectre, l’auto elettrica più lussuosa.

