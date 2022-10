Il settore delle auto elettriche è al momento molto movimentato, oltre che in grande crescita e una conferma dell’importanza che va assumendo per tutti i colossi che operano nel mondo della mobilità arriva da Uwe Hochschurtz, capo della divisione europea di Stellantis.

Nel corso di un’intervista, infatti, Hochschurtz ha dichiarato che la sua azienda (nata dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler) produrrà solamente veicoli elettrici, seguendo quello che sarebbe il volere della clientela di riferimento.

Si tratta di una dichiarazione in contrasto con quanto affermato sino a questo momento da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che si è detto decisamente sfavorevole all’idea di abbandonare del tutto i veicoli con motorizzazione “tradizionale”.

Lo scorso anno Tavares ha dichiarato che le auto elettriche sono state “imposte” a Stellantis dall’industria e dal sistema, aggiungendo che non c’è modo per il produttore di evitare che i costi aggiuntivi per la loro realizzazione vengano trasferiti agli utenti.

E all’inizio del 2022 Tavares ha rincarato la dose, affermando che quella dell’elettrificazione del settore automobilistico è una scelta che è stata compiuta dai politici e non dall’industria.

Stellantis cambia idea e punta sulle auto elettriche

Nei mesi successivi, tuttavia, il settore delle auto elettriche ha continuato a crescere e a fare registrare vendite sempre più importanti e anche gli studi di settore sembrano indicare che la maggioranza dei potenziali acquirenti di un nuovo veicolo sia attratta proprio dalle auto elettriche, ritenute la scelta migliore in ottica futura.

Le recenti dichiarazioni di Uwe Hochschurtz non fanno altro che prendere atto del nuovo scenario, sebbene il dirigente ribadisca che è fondamentale riuscire a trovare una soluzione che possa rendere i veicoli elettrici più accessibili, magari riducendo le tasse su questo genere di auto.

Stellantis ha in progetto di arrivare a vendere il 100% di veicoli elettrici in Europa e il 50% negli Stati Uniti entro la fine del decennio e il suo primo veicolo completamente elettrico, Jeep Avenger, è stato presentato ufficialmente a Parigi nei giorni scorsi.