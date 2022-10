Dopo mesi di prove, talvolta anche piuttosto estreme, Rolls-Royce ha presentato Spectre, la prima auto completamente elettrica della Casa britannica. 585 cavalli di potenza, fino a 420 km di autonomia e quasi 5 metri e mezzo di lunghezza non bastano minimamente a raccontare quel che questa nuova elettrica extra lusso vuole offrire ai clienti più facoltosi. Pertanto mettetevi comodi che vi descriviamo brevemente cos’è e cosa offre la nuova Rolls-Royce Spectre.

Rolls-Royce Spectre nei dettagli

Quest’auto, concepita fin dall’inizio come il nostro primo modello completamente elettrico, è silenziosa, potente ed è in grado di dimostrare come Rolls-Royce sia perfettamente adatta al nuovo trend dell’elettrificazione. In Rolls-Royce Motor Cars la perfezione va al di là della realizzazione dei migliori prodotti. È una cultura, un atteggiamento e la nostra filosofia guida. Spectre è stata concepita all’interno di questa cultura, è perfettamente in sintonia con la sensibilità del nostro tempo. Indica la direzione per il futuro del nostro marchio e risponde egregiamente all’appello delle persone più esigenti al mondo di elevare l’esperienza di viaggiare su un’auto elettrica, perché Spectre è prima una Rolls-Royce e poi un’auto elettrica. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo audace per il nostro marchio, credo che Spectre sia il prodotto più perfetto che Rolls-Royce abbia mai prodotto.

Valeva la pena riportare alcune delle parole usate da Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars, per annunciare la nuova Spectre, parole entusiastiche che lasciano intendere già molto al suo riguardo.

Design

Per molti versi ricorda la Phantom, ma vi sono vari richiami all’arte contemporanea e all’alta moda distribuiti un po’ ovunque. Rolls-Royce Spectre è lunga 5,45 m, larga 2,08 m e alta 1,56 m; il passo di 3,21 m garantisce spazio in abbondanza a bordo. Ma numeri a parte, l’elemento che più spicca è il frontale, decisamente lussuoso e imponente, con la griglia centrale extra large in gran risalto anche di notte grazie alla presenza di 22 LED che ne illuminano i particolari, e fanno da contrappunto ai gruppi ottici con design sfinato a lato.

Lateralmente l’aspetto di Spectre che più colpisce, a parte gli enormi cerchi in lega da 23″ è la linea sinuosa del tetto, aspetto che, assieme alle due porte contribuisce a strizzare l’occhio alle coupé, segmento in cui vuole posizionarsi, nonostante la mole. La firma dei gruppi ottici posteriori è quella classica di Rolls-Royce, fanali relativamente piccoli che donano all’auto un aspetto ancor più importante, più austero.

Già aprendo le portiere, al contrario rispetto agli standard, si intuisce l’eleganza e il lusso che accoglie i passeggeri a bordo, con quei punti luminosi distribuiti sui pannelli delle porte che contribuiscono a creare un’atmosfera decisamente particolare e raffinata. Queste stesse “stelle“, così le chiama Rolls-Royce, sono presenti anche all’interno, nel cielo dell’auto, abitacolo che, come immaginabile e prevedibile, è un vero e proprio salotto.

A garanzia di comodità e agio negli spostamenti più o meno brevi, sotto abiti tanto eleganti Rolls-Royce Spectre nasconde un assetto molto particolare, testato in precedenza in vario modo e dotato di ben 18 sensori che lavorano al meglio per ottimizzare la stabilità, il rollio e la risposta dell’auto a seconda dei terreni su cui viaggia.

Motore, autonomia, disponibilità e prezzi

Rolls-Royce Spectre, come anticipato monta un motore elettrico da ben 585 cavalli (430 kW) e 900 Nm di coppia massima, promettendo uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 4,5 secondi, che considerando la mole e il peso non proprio indifferente di quest’ammiraglia (quasi 3 tonnellate: 2975 kg per la precisione), è un valore decisamente notevole, nonostante Rolls-Royce dichiari a chiare lettere che i dati finali relativi all’accelerazione, alla potenze e all’autonomia siano ancora in fase di perfezionamento. E proprio per quanto l’autonomia, Spectre promette fino a 520 chilometri nel ciclo WLTP.

Rolls-Royce oggi l’ha soltanto annunciata ufficialmente, presentandola in vari dettagli, ma senza comunicare informazioni precise sulla disponibilità, sui prezzi è ancora tutto avvolto nel mistero, nonostante il costruttore parli di cifre comprese fra quelle di Cullinan (da 368mila euro) e Phantom (da 484mila euro). Abbiamo tuttavia una data da segnalare, il quarto trimestre del 2023, momento in cui Spectre sarà consegnabile ai clienti, clienti che possono ordinarla già da oggi.

