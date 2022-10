La piattaforma PayPal ha iniziato ad aggiungere il supporto alle passkey, concedendo quindi agli utenti di accedere al proprio conto senza la necessità di digitare le proprie credenziali. Attualmente il supporto è attivo solo negli Stati Uniti e solo per gli utenti Apple, ma verrà esteso ad altri paesi e piattaforme.

PayPal estenderà il supporto passkey ad altri paesi e piattaforme nel 2023

Come detto per il momento il supporto alle passkey è attivo solo per gli utenti statunitensi, che utilizzano dispositivo Apple: questo perché il colosso di Cupertino è attualmente l’unico ad aver già implementato tale tecnologia sui propri device. Gli utenti potranno dunque utilizzare un iPhone, un iPad o accedere al sito web di PayPal da Mac, per utilizzare l’autenticazione tramite passkey.

Le passkey utilizzano i dati biometrici dell’utente per accedere ai siti web senza necessità di inserire le credenziali di autenticazione, il tutto si basa su un sistema composto da due chiavi crittografiche associate all’account. Una chiave è pubblica ed è necessaria alle applicazioni e ai servizi per confermare l’identità dell’utente, la seconda invece è privata e viene salvata esclusivamente sul dispositivo, di modo da non essere in pericolo qualora un attacco informatico venisse condotto ai danni dei server dell’app o del servizio di turno. I siti e le applicazioni compatibili non fanno altro che abbinare la chiave pubblica con quella privata, di modo da poter confermare l’identità dell’utente.

Di recente abbiamo visto come anche Google abbia iniziato i lavori per implementare il supporto passkey in Android e su Chrome, anche se al momento si tratta di un supporto alle fasi iniziali, riservato agli utenti della versione beta di Google Play Services che utilizzano Chrome Canary, entro la fine dell’anno verrà implementato in forma stabile, insieme ad un’API per le applicazioni Android native.

Questo è il motivo per cui attualmente il supporto è disponibile solo per gli utenti iOS, ma PayPal ha già chiarito che a inizio 2023 verrà esteso anche alle altre piattaforme, proprio in virtù dei lavori svolti da Big G; noi utenti italiani dovremo dunque pazientare ancora un po’ prima di poter utilizzare le passkey per accedere al nostro conto PayPal, che sia attraverso un dispositivo iOS o Android.

