Per la nuova generazione di Apple Mac Pro il colosso di Cupertino potrebbe avere deciso di puntare forte sulla potenza, almeno ciò è quanto emerge dalle ultime anticipazioni diffuse da Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg.

A dire di Gurman, infatti, la prossima generazione di Apple Mac Pro dovrebbe arrivare sul mercato con processori che dovrebbero essere da almeno due volte e fino a quattro volte più potenti rispetto al non ancora rilasciato chip M2 Max.

Pare che il team di ingegneri del colosso di Cupertino abbia intensificato i test del nuovo Mac di fascia alta in vista del suo lancio, in programma per il prossimo anno.

Cosa sappiamo della nuova generazione di Apple Mac Pro

Gurman sostiene che il nuovo Apple Mac Pro potrà contare su una nuova e più potente generazione di processori realizzati dal colosso di Cupertino, chip che potrebbero arrivare sul mercato con i nomi di M2 Ultra e M2 Extreme: il primo dovrebbe vantare una CPU a 24 core, una GPU a 76 core e 256 GB di memoria mentre il secondo dovrebbe poter fare affidamento su una CPU a 48 core, una GPU a 152 core e 256 GB di memoria.

Basta fare un rapido confronto con la versione base del chip M2 (che ha una CPU a 8 core e una GPU a 10 core) o con l’atteso chip M2 Max (che dovrebbe avere una CPU a 12 core e una GPU a 38 core) per rendersi conto del notevole incremento per quanto riguarda la potenza.

Sempre secondo Gurman, l’Apple Mac Pro in fase di test da parte del colosso di Cupertino dovrebbe poter contare su una configurazione con una CPU a 24 core, una GPU a 76 core e 192 GB di memoria mentre dal punto di vista software dovrebbe essere basata su macOS Ventura 13.3.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.