Foxconn è il nome di un’azienda molto popolare tra gli utenti iPhone, in quanto si tratta di quella a cui si affida Apple per la realizzazione del melafonino ma il colosso asiatico pare abbia grandi progetti anche per il settore delle auto elettriche.

Del resto non c’è da stupirsi più di tanto se uno dei colossi produttivi del settore mobile abbia l’ambizione di affermarsi anche in quello della mobilità elettrica, essendo uno dei settori dell’industria tecnologica che nei prossimi anni sono destinati a fare registrare la crescita più elevata.

Foxconn vuole lanciarsi nel settore delle auto elettriche

Hon Hai Technology Group, il nome ufficiale di Foxconn, nei giorni scorsi ha presentato due prototipi di veicoli elettrici, chiamati Model V e Model B ma nei progetti dell’azienda non vi è quello di vendere questo genere di vetture: l’obiettivo principale, infatti, è realizzarli per conto di altri.

E la conferma è arrivata dal CEO di Foxconn, Young Liu, il quale ha dichiarato che l’azienda mira a conquistare entro il 2025 il 5% del market share dei veicoli elettrici, sperando di avere tra i propri clienti anche uno dei più importanti colossi del settore, ossia Tesla (“Spero che un giorno potremo produrre auto per Tesla”).

A tal proposito, ricordiamo che al momento Tesla realizza le sue auto elettriche in vari stabilimenti siti negli Stati Uniti, a Berlino e a Shanghai e fino ad ora non ha lasciato intendere di essere interessata ad affidare il processo produttivo ad altre aziende. Ma è anche vero che una crescente domanda potrebbe spingere il colosso statunitense a stringere delle partnership per riuscire a portare sul mercato un più elevato quantitativo di auto.

Foxconn lo scorso anno ha già lanciato dei veicoli elettrici, due dei quali hanno anche fatto il loro esordio ufficiale sul mercato e il colosso asiatico, che può vantare un market share di almeno il 40% per quanto riguarda la produzione di PC e smartphone, mira a raggiungere in futuro la medesima quota anche nel settore delle auto elettriche.