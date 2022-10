Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.21.75.

Le novità della versione 22.21.75 di WhatsApp per iOS

Nelle ultime settimane il team di WhatsApp ha implementato per alcuni tester delle versioni beta delle applicazioni per iOS e Android la possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato degli altri utenti.

La stessa funzionalità è stata anche messa a disposizione di qualche fortunato utente con le versioni stabili dell’applicazione per iOS e ora, con la release 22.21.75, tale possibilità arriva finalmente per tutti.

In particolare, quello che segue è il changelog ufficiale della versione 22.21.75:

È ora possibile creare e condividere un link alle chiamate WhatsApp nella scheda Chiamate.

Solo gli amministratori riceveranno una notifica quando abbandoni un gruppo.

Gli amministratori di un gruppo potranno eliminare i messaggi altrui per tutti i partecipanti. Tutti vedranno chi ha eliminato il messaggio.

Ora puoi rispondere agli aggiornamenti allo stato con le reazioni.

Ora è possibile annullare l’azione “Elimina per me” entro qualche secondo.

Con specifico riferimento alle reazioni per gli aggiornamenti di stato, gli utenti avranno a loro disposizione otto alternative: la faccina sorridente con gli occhi a cuore, la faccina con le lacrime di gioia, la faccina con la bocca aperta, la faccina che piange, le mani giunte, le mani che applaudono, i coriandoli e 100 punti.

Il modo più semplice per provare se la funzione è abilitata per il vostro account è aprire un aggiornamento di stato e fare uno swipe verso l’alto: se non appaiono le otto faccine, dovrete avere ancora un po’ di pazienza (il team di sviluppatori ha precisato che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che la funzionalità sia implementata per tutti).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp per iOS dall’App Store seguendo questo link.