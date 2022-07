L’operatore telefonico Vodafone sta preparando una nuova rimodulazione per i clienti di rete fissa, dopo l’ultima in ordine di tempo entrata in vigore l’8 giugno. La nuova rimodulazione prevede che il costo di alcune offerte di rete fisse subisca un aumento di 1,99 euro al mese, a partire dal 15 settembre 2022.

Vodafone rimodula alcune offerte di rete fissa: 1,99 euro al mese in più per alcuni clienti

Come già detto a partire dal 15 settembre prossimo, alcune offerte Vodafone di rete fissa subiranno un rincaro, per la precisione 1,99 euro al mese in più; non si conoscono al momento nello specifico quali sono le offerte che saranno interessate dagli aumenti. I clienti interessati dalla rimodulazione riceveranno un’apposita comunicazione personalizzata in fattura, a partire da oggi.

L’operatore giustifica l’aumento imputandolo ai continui investimenti fatti sulla rete, volti ad offrire ai clienti la massima qualità dei servizi. Trattandosi di una modifica unilaterale del contratto, il consumatore ha facoltà, qualora lo volesse, di esercitare il diritto di recesso, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche; per fare ciò il cliente avrà 70 giorni di tempo dall’emissione della fattura, sfruttando una delle seguenti modalità:

inviando una PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

contattando il Servizio Clienti Vodafone al 190

compilando il modulo dedicato reperibile presso i negozi fisici dell’operatore o sull’apposita pagina del sito ufficiale Vodafone

La causale da segnalare per esercitare il diritto di recesso è “modifica delle condizioni contrattuali“. Qualora associate all’offerta che si vuole disdire siano compresi la rateizzazione di un dispositivo o dei costi di attivazione, sarà possibile scegliere se pagarli in un’unica soluzione o continuare con le modalità previste, fino al pagamento del dovuto.

La comunicazione ufficiale di Vodafone

D seguito potete prendere visione della comunicazione ufficiale che alcuni clienti stanno ricevendo, il cui oggetto è “Modifica delle condizioni dei servizi per i clienti privati con linea fissa dal 15 settembre 2022“:

A partire dal 15 settembre 2022, il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi.

A partire dal 14 luglio 2022, i clienti interessati dalla modifica saranno informati con una specifica comunicazione personalizzata presente in fattura. Se i clienti non volessero accettare le modifiche contrattuali in questione, ai sensi dell’art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il loro numero senza penali né costi di disattivazione fino al giorno indicato nella stessa comunicazione, cioè entro 70 giorni dalla data di emissione della fattura, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Ad ogni cliente, sarà inviata una comunicazione in fattura specificando la data entro cui poter recedere, sulla base del proprio ciclo di fatturazione, ma pur sempre garantendo un periodo minimo di recesso di 60 giorni.

Potranno esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, su voda.it/disdettalineafissa, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it, specificando la causale sopraindicata.

Le eventuali rate residue del costo di attivazione e/o del/i dispositivo/i associato/i a tale offerta verranno pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati, in alternativa, comunicandolo nella richiesta di recesso, potranno richiedere il pagamento in un’unica soluzione.

