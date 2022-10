Oggi, 12 ottobre, NVIDIA ha annunciato la propria partecipazione con le GPU RTX Serie 3000 alle “Offerte esclusive Amazon Prime”: questa sorta di secondo Prime Day dell’anno iniziato alla mezzanotte di ieri riprende la formula originale e prevede per i soli clienti iscritti al programma Prime di Amazon la possibilità di acquistare una quantità esorbitante di prodotti a prezzi scontati.

Offerte esclusive Amazon Prime in breve

Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono un nuovo evento promozionale organizzato dal colosso dello shopping online riservato in via esclusiva ai clienti Prime e ufficializzato nelle scorse settimane. L’evento tocca anche il mercato italiano e si svolge dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle ore 23.59 del 12 ottobre.

Tra le innumerevoli categorie di prodotti in offerta trovano spazio anche quelle di nostra pertinenza e, nel contesto dell’informatica, figura anche una vasta selezione di schede grafiche NVIDIA della serie 3000 che potrebbero fare gola a tutti gli utenti intenzionati ad assemblare un nuovo computer o a completare al meglio la propria configurazione (non perdetevi la nostra guida sulle migliori del mese).

Per tutte le altre, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata alle offerte di Amazon

Offerte NVIDIA RTX Serie 3000 per l’Amazon Prime Day (12 ottobre)

La selezione di offerte annunciata da NVIDIA in occasione dell’Amazon Prime Day prevede una durata molto limitata: tali prezzi scontati saranno disponibili solo fino alla fine della giornata odierna e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Come detto, le offerte toccano le schede grafiche NVIDIA della serie 3000 — che permettono di sfruttare tecnologie e funzionalità innovative come il DLSS, il ray tracing e NVIDIA Reflex — e c’è possibilità di scegliere tra le versioni custom dei diversi partner di NVIDIA, nel caso di specie EVGA, GIGABYTE e ZOTAC.

Di seguito potete prendere visione delle offerte disponibili suddivise per brand.

Gigabyte

EVGA

ZOTAC

