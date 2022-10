Secondo il colosso eolico spagnolo-tedesco, il prototipo di turbina eolica offshore di Siemens Gamesa ha da poco stabilito un record mondiale di produzione di energia.

Con 359 megawattora la gigantesca struttura ha superato la massima potenza finora erogata da una singola pala eolica in un periodo di 24 ore.

La turbina eolica offshore di Siemens Gamesa ha stabilito un record mondiale

La turbina eolica offshore SG 14-222 DD è un prototipo da 14 megawatt, che può arrivare fino a 15 megawatt con Power Boost, grazie a un rotore di 222 metri di diametro, lame lunghe 108 metri fuse in un unico pezzo e che ora possono essere riciclate e un’area utile di 39.000 metri quadrati.

Siemens Gamesa spiega che questo prototipo fornisce oltre il 25% di AEP (produzione di energia annua) rispetto al suo predecessore, merito del diametro del rotore aumentato e della maggiore lunghezza delle pale.

L’azienda afferma inoltre che la sua turbina a trasmissione diretta offshore utilizza meno parti mobili rispetto alle quelle a ingranaggi e che i miglioramenti dei componenti hanno consentito prestazioni maggiori pur mantenendo l’affidabilità.

Grazie a processi ormai standardizzati e a una catena di fornitura completamente sviluppata, l’azienda punta alla produzione in serie per il 2024.

Secondo l’azienda la turbina eolica in questione in sole 24 ore produrrebbe energia sufficiente per alimentare un veicolo elettrico di medie dimensioni per una percorrenza di circa 1,8 milioni di km, oppure fornirebbe energia sufficiente per circa 18.000 famiglie all’anno.

Le prime 60 turbine eoliche offshore SG 14-222 DD saranno installate presso il mega parco eolico offshore Moray West in Scozia.

