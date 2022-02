Tra le tante opzioni presenti sul mercato libero energia Sorgenia Energia è uno dei maggiori fornitori di contratti luce e gas sul territorio italiano, con una storia alle spalle che prosegue da oltre 20 anni. Nei prossimi paragrafi troverai maggiori informazioni sull’operatore, la sua storia, l’offerta per utenze luce casa e i vantaggi che apporta Sorgenia per i suoi utenti, in particolare per coloro che preferiscono un prodotto all digital e completamente green.

Chi è Sorgenia Energia

Sorgenia S.p.a. è un’azienda che opera nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale facente parte del gruppo F2i (Fondi italiani per le infrastrutture). La compagnia nata nel 1999 con il nome di Energia S.p.a. – poi cambiato nel 2006 – conta oltre 400.000 clienti tra utenze business e privati che si affidano alla stessa per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale.

Negli ultimi anni Sorgenia ha posto un accento marcato sulla fornitura di energia elettrica proveniente da impianti sostenibili. Da fonti interne all’azienda, si parla di oltre 400 MegaWatt di energia prodotta da impianti rinnovabili in fase di sviluppo. Gli utenti che scelgono di passare a Sorgenia Energia godono di una fornitura di energia pulita al 100% per chi effettua il passaggio online.

Come funziona Sorgenia Energia

Sorgenia Energia fornisce tre tipi di servizi: fornitura energia elettrica, gas naturale e collegamento internet via fibra. È possibile sottoscrivere un contratto soltanto per una sola fornitura oppure per tutte e tre, a seconda delle preferenze dell’utente e delle sue necessità.

Chi è interessato a Sorgenia lo fa per l’offerta completamente digitale e la componente energia proveniente interamente da fonti rinnovabili: è premura dell’azienda acquistare i certificati necessari che mostrano la provenienza green della materia prima. Le utenze sono gestibili comodamente da casa dal portale web o con l’app MySorgenia disponibile per device Android e iOS. L’applicativo permette di controllare i consumi, pagare le bollette, partecipare al programma fedeltà e informarsi sulle iniziative green indette da Sorgenia Energia.

Uno dei servizi aggiuntivi degno di nota è Beyond Energy, disponibile nell’area privati utenti sul portale web o sull’app per dispositivi mobili: da questa sezione gli utenti possono controllare i propri consumi e ricevere informazioni dettagliate sul consumo energetico dei propri elettrodomestici, ricevendo consigli per aiutare a risparmiare sulla bolletta adottando comportamenti più sostenibili.

L’azienda inoltre offre l’opportunità di risparmiare sui costi fissi grazie allo “Sconto Fedeltà”: si tratta di una iniziativa che premia chi rimane in Sorgenia. Lo sconto è pari al 5% del costo della voce servizio commerciale, ed aumenta del 5% ogni anno consecutivo fino ad un massimo sconto del 20% a partire dal 36° mese continuativo con l’operatore.

Come passare a Sorgenia Energia

Sorgenia Energia propone i suoi servizi in regime full digital: dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, è possibile effettuare tutte le operazioni online. Chi vuole passare a Sorgenia può farlo dal portale web: l’applicazione MySorgenia per dispositivi mobili infatti rimanda con un link alla pagina web su browser. Può essere utile caricare una bolletta così da avere automaticamente calcolato il preventivo della rata finale. Seguendo le istruzioni riportate sul sito web in pochi minuti si effettua il passaggio a Sorgenia, che diventerà poi operativo nel giro di pochi giorni.

Se siete interessati ad una offerta tutto incluso con luce, gas e fibra in un’unica soluzione allora date un’occhiata qui: vi permetterà di risparmiare e di portare a casa un buono Amazon.

Quali sono i costi fissi e le principali condizioni economiche

Al momento l’offerta per la fornitura di energia elettrica si declina in due offerte: a prezzo bloccato per la componente energia e con prezzo indicizzato all’ingrosso. Le offerte luce casa sono visionabili a questo indirizzo.

Le fasce di utilizzo dell’energia elettrica possono essere monorarie o biorarie, con una lieve differenza per l’utente finale nell’utilizzo di energia elettrica durante il corso della giornata. La differenza sostanziale è nel calcolo dell’importo della componente energia, che include anche le perdite energetiche, le quali ammontano solitamente al 10% circa del costo totale in bolletta. La rata da pagare con Sorgenia viene calcolata sommando al costo della componente energia i seguenti costi:

componente gestione del contatore;

spesa oneri di sistema;

prezzo di dispacciamento;

spesa per il trasporto dell’energia elettrica;

imposte (IVA, accise, etc).

A questi costi, per la maggior parte standard decisi direttamente dall’ARERA, ovvero l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, si sommano i costi fissi che Sorgenia chiama “servizio commerciale”, variabili in funzione della tariffa selezionata. Per alcune operazioni o tariffe sono inoltre previsti costi aggiuntivi, come per l’attivazione dei servizi o in caso di subentro – ovvero quando il contatore è presente ma non è attivo alcun contratto di fornitura energetica. Chi è interessato può visionare il foglio illustrativo contenente le condizioni economiche a questo indirizzo.

Come viene calcolata la rata

La rata Sorgenia Energia viene calcolata prendendo i costi fissi menzionati nel paragrafo precedente e aggiungendo il costo della componente energia, differente a seconda del tipo di tariffa del contratto sottoscritto.

Le tariffe con prezzo bloccato hanno solitamente un prezzo più alto se si guarda unicamente alla voce euro/kWh, in quanto l’operatore Sorgenia si assume il rischio di proporre un prezzo per la componente energia stabile indipendentemente dall’andamento del mercato. Chi opta per il prezzo bloccato incorre anche nel pagamento di una quota di 60 euro/anno per il servizio commerciale.

Le tariffe con prezzo variabile invece sono dipendenti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica. Chiunque può visualizzare l’andamento del prezzo nel corso dell’anno e l’attuale costo per la materia prima energia dal sito Gestore Mercati Energetici (GME). Il costo della tariffa variabile quindi prende il prezzo indicizzato su GME e aggiunge un costo fisso di 108 euro/anno per il servizio commerciale Sorgenia. Chi opta per una tariffa con componente energia a prezzo di costo può usufruire dello sconto fedeltà per i clienti, abbattendo una parte dei costi fissi richiesti dall’azienda.

Come contattare l’assistenza Sorgenia Energia

In caso di problemi o per la richiesta di maggiori informazioni, Sorgenia mette a disposizione un buon numero di canali di comunicazione. In particolare, chi predilige la classica chiamata telefonica può collegarsi con il call center, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15, alle seguenti numerazioni:

800 920 960 / 800 979 800 per maggiori informazioni;

800 294 333 per chi chiama da fisso;

02 44 388 001 per chi chiama da mobile;

Altre opzioni di contatto prevedono l’utilizzo delle apposite sezioni presenti nell’area clienti riservata sul sito Sorgenia o attraverso l’app MySorgenia, da cui è possibile inviare una segnalazione o richiedere un intervento. Infine, inviando si può inviare una mail all’indirizzo customercare@sorgenia.it per ricevere maggiori informazioni sui prodotti Sorgenia.