TikTok ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità che sembra aver preso non poca ispirazione da Instagram. La nuova modalità foto di TikTok permette agli utenti del social di condividere una serie di foto con didascalie più lunghe.

Secondo TikTok la nuova funzionalità vuole consentire agli utenti della piattaforma di esprimersi anche in formati diversi dai tradizionali video, in particolare quando si condividono contenuti fotografici e immagini di alta qualità.

TikTok annuncia la nuova modalità foto

La modalità foto offre la possibilità di condividere un carosello di immagini fisse che vengono visualizzate automaticamente una dopo l’altra che gli spettatori possono scorrere al ritmo desiderato.

Non manca la possibilità di aggiungere musica e didascalie fino a 2.200 caratteri per ogni post per esprimersi e connettersi più profondamente con gli altri, spiega l’azienda nel comunicato. I nuovi post con le foto appariranno nei “Per Te” insieme ai video in modo simile a Instagram

I social si stanno copiando a vicenda le funzionalità a seconda delle tendenze degli utenti. Solo per citare una paio di esempi, recentemente Twitter ha lanciato la visualizzazione dei video in stile TikTok, mentre YouTube Shorts, già nato come clone di TikTok, ha aggiunto le voci fuori campo.

Essendo TikTok il social più in crescita negli ultimi tempi è normale che le piattaforme concorrenti clonino alcune delle sue funzionalità, ma questa volta è il contrario e non è la prima volta.

