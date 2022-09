TikTok ha annunciato che stava sperimentando la funzionalità che consente di mettere “Non mi piace” ai commenti ad aprile. Oggi la piattaforma ha annunciato tramite Twitter che sta rilasciando questa funzionalità a livello globale.

Il pulsante con il pollice verso apparirà accanto a quello per i “Mi piace” sui singoli commenti sotto i video e gli utenti avranno facoltà di annullare il dislike o rimetterlo tutte le volte che vorranno.

Tuttavia solo l’utente che avrà messo il pollice verso vedrà la relativa icona evidenziata, inoltre TikTok non mostrerà il contatore come per i “Mi piace”.

La possibilità di mettere “Non mi piace” ai commenti di TikTok è in arrivo per tutti

Il social definisce questa funzionalità come un nuovo modo con cui le persone possono identificare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati, il che aiuta la piattaforma a promuovere una sezione di commenti più autentica.

Per la società la funzionalità rappresenta anche un nuovo modo per ascoltare il feedback degli utenti della piattaforma con l’obiettivo principale di creare un’esperienza migliore per la comunità di TikTok.

Oltre alla possibilità di mettere il dislike, gli utenti avranno ancora la possibilità di segnalare i commenti che violano le regole di TikTok.

