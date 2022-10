L’anno scorso WhatsApp ha introdotto una nuova opzione “Visualizza una volta” per consentire agli utenti di inviare foto e video che scompaiono dopo essere stati aperti.

Il social intende migliorare questa funzionalità dal punto di vista della privacy impedendo l’acquisizione di screenshot e registrazioni dello schermo per questa tipologia di contenuti.

La funzionalità è già stata introdotta nella versione 2.22.22.3 di WhatsApp Beta per Android e ora è in sperimentazione anche per gli utenti iOS tramite la beta di WhatsApp accessibile attraverso il programma TestFlight.

WhatsApp testa il blocco degli screenshot per i contenuti visualizzabili una volta

Come indicato dagli screenshot condivisi da WABetaInfo, se l’utente tenta di acquisire uno screenshot o registrare lo schermo durante la visualizzazione di un’immagine o video visualizzabili una volta, WhatsApp ora mostra un messaggio che informa che l’acquisizione è stata bloccata per una maggiore privacy.

Inoltre, il tentativo di acquisizione mostrerà questo avviso al posto del contenuto effettivo per proteggere l’utente che lo ha inviato, tuttavia vale la pena ricordare che è sempre possibile utilizzare un altro dispositivo per catturare il contenuto.

La nuova opzione di privacy diventerà uno standard per gli utenti di WhatsApp una volta che sarà disponibile per tutti e non sarà possibile disabilitarla.

Questa funzionalità è stata rilasciata ad alcuni beta tester che utilizzano una build beta aggiornata da TestFlight e verrà distribuita a più utenti iOS nelle prossime settimane.

