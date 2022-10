La scorsa settimana vi parlavamo del debutto sul mercato italiano di Amazfit GTR 4 e GTS 4 (con la versione GTS 4 Mini ad anticiparli di qualche giorno, modello che abbiamo fra l’altro già recensito). Ma a quanto pare è già tempo di nuovi smartwatch per il produttore, che sembra si sia fatto scappare un paio di video dal sapore ufficiale che mostrano in tutta la sua bellezza un nuovo sportwatch già beccato in precedenza.

Esatto si tratterebbe di uno sportwatch perché piuttosto che presentarsi come somigliante ai suddetti, richiama più che altro il corazzato T-Rex 2 (da noi recensito qui), orologio in versione Pro con cui, non a caso, si mostrava per la prima volta lo scorso maggio. In quell’occasione si faceva chiamare Amazfit Vienna; e ora a distanza di parecchi mesi, rispunta di nuovo, ma col nome di Amazfit Falcon. Basta un’occhiata veloce per richiamare alla mente gli sportwatch di casa Garmin, quelli più corazzati e pregiati, i Fenix per intenderci. E a quanto sembra è proprio quella la collocazione che gli si confà, quantomeno a giudicare da questi primi videoclip trapelati.

Cosa sappiamo di Amazfit Falcon: caratteristiche e video

Già a maggio trapelavano un sacco di dettagli relativi ad Amazon Falcon, aka Vienna. Rispetto al T-Rex 2 si presentava come uno sportwatch decisamente più pregiato, per via di una costruzione che, al posto della plastica, preferiva materiali premium quali il titanio per la cassa e il vetro zaffiro a protezione dello schermo, da 1,28 pollici con risoluzione 416 x 416 pixel e di tipo AMOLED con una luminosità di picco pari a 1.000 nit.

Sotto il cofano dovrebbe montare 32 MB di RAM e 4 GB di memoria interna, sarebbe resistente alle immersioni in acqua fino a 20 atmosfere, dotato di Bluetooth 5.0 e di una batteria da 500 mAh, che garantirebbe circa due settimane d’uso. La dotazione interna relativa ai sensori si vociferava fosse in linea con il suo sodale Amazfit T-Rex Pro 2.

Fin qui nulla di nuovo, dunque, visto che tali informazioni erano quelle emerse lo scorso maggio. Ma grazie a un’esclusiva dei colleghi di GSMarena oggi possiamo aggiornarvi per bene su questo Amazfit Falcon, grazie ai due video accennati da cui emergono un sacco di informazioni utili.

Il primo di questi è una sorta di unboxing in cui, oltre all’orologio, alla pellicola applicata sullo schermo piuttosto indicativa con su scritto #breaking limits e al contenuto della confezione, si notano alcuni dettagli dell’interfaccia software (Zepp OS) e della cornice particolarmente robusta.

Il tema del secondo video sono invece le funzioni relative alla salute e allo sport di Amazfit Falcon. Si parla in primis di una soluzione chiamata AI-powered Guidance with Zepp Coach, un approccio che promette di supportare l’utente nel corso degli allenamenti fornendo ad esempio dei suggerimenti (si nota come l’allenamento del giorno esemplificativo, intitolato “Low Intensity” vada a considerare sia la durata che lo sforzo in termini di frequenza cardiaca media).

C’è poi la possibilità di accoppiare lo sportwatch di Amazfit a dispositivi esterni (ad esempio una fascia cardio toracica), di far fede ad alcuni allenamenti preimpostati e di crearne di nuovi, di approfittare del riconoscimento automatico degli esercizi di forza, di sincronizzare le proprie attività (oltre 150) con app di terze parti come Strava e Adidas Running, fra le altre cose.

Da segnalare anche l’accenno alla presenza del GPS dual band, della possibilità di importare e seguire dei percorsi tramite tracce (anche se non è chiaro se vi siano precaricate delle mappe cartografiche o meno), e di controllare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore su 24.

Per il momento non sono emersi altri dettagli relativi a prezzi e disponibilità, ma la sfida ai Garmin Fenix è già aperta (s’intende, nel caso in cui arrivi a cifre umane e in linea con quanto finora ci ha abituato il produttore).

Maggiori informazioni su Amazfit Falcon potrebbero arrivare nei prossimi giorni, visto che la presentazione è attesa per giovedì prossimo, 13 ottobre.

