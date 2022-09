Dopo l’inizio dei test annunciati da Meta a maggio con creatori e collezionisti selezionati, ora tutti gli utenti negli USA possono mostrare gli NFT sui social Facebook e Instagram.

La società ha da poco annunciato che la funzionalità è disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti e ora è supportata in 100 Paesi in tutto il mondo dove gli NFT sono disponibili su Instagram.

Per poter visualizzare la propria collezione di NFT è necessario che sul proprio dispositivo sia installato un portafoglio digitale supportato che deve essere collegato a una o entrambe le app Facebook e Instagram andando nella scheda “oggetti da collezione digitali” presente nelle impostazioni delle app social di Mark Zuckerberg.

Dopo aver collegato i propri portafogli sarà possibile visualizzare i propri oggetti da collezione digitali tramite l’app Facebook o Instagram e condividere gli NFT sul proprio feed.

Gli utenti che utilizzano sia Facebook che Instagram possono inviare i propri NFT da entrambe le app social in modo da non doverli condividere due volte. In questi giorni gli NFT sono approdati anche sull’App Store di Apple, ma le commissioni sono proibitive.

